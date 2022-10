La Russie lance un mystérieux satellite militaire dans l’espace

Les lancements spatiaux en Russie battent leur plein. Ce samedi (15), Roscosmos a lancé un petit satellite militaire, d’utilisation inconnue, dans ce qui était sa troisième mission orbitale en moins d’une semaine.

Directement du cosmodrome de Plesetsk, la fusée Angara a décollé à 16h55 (heure de Brasilia) emportant la charge utile appelée EMKA, qui pèse environ 150 kilogrammes et était positionnée à 300 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

« A l’heure estimée, le vaisseau spatial a été lancé sur l’orbite cible et accepté pour le contrôle des installations au sol du ministère russe de la Défense. Le vaisseau spatial a reçu le numéro de série Kosmos-2560 (le nom que l’agence utilise pour désigner le satellite militaire). La mise à jour de Roscosmos a été donnée sur Telegram.

« Une connexion de télémétrie stable a été établie et maintenue avec le vaisseau spatial, ses systèmes embarqués fonctionnent en mode normal », ajoute le communiqué. Il s’agit du quatrième satellite EMKA lancé par la Russie. Le premier d’entre eux a décollé en 2018, s’appelait Kosmos 2525 et est tombé sur Terre en 2021. Deux autres ont été lancés respectivement en septembre 2021 et avril 2022, connus sous le nom de Kosmos 2551 et Kosmos 2555, mais ils n’ont été actifs que très peu de temps. , avec une durée de vie approximative d’un mois.

Satellite militaire inconnu

Selon le site Internet EverydayAstronaut, qui a décrit la mission, on ne sait pas ce que le satellite militaire Kosmos-2560 fera dans l’espace. « On ne sait pas grand-chose de cette charge utile, compte tenu de son objectif militaire et secret », a-t-il déclaré. « La série de satellites EMKA est considérée comme un vaisseau spatial de reconnaissance optique », a-t-il ajouté.

Le site a également expliqué que le nouveau satellite militaire pourrait remplacer certains des anciens qui ont cessé de fonctionner. « On ne sait pas si ce satellite, EMKA-3, remplace le satellite Kosmos 2555 défaillant, ou si Kosmos 2555 n’était qu’une charge utile de masse fictive », a-t-il écrit.

EMKA-3 était la troisième mission orbitale russe en moins d’une semaine. Dimanche dernier (9), une fusée Soyouz a lancé un satellite de navigation GLONASS. Le 12 octobre, un Proton a lancé un satellite de communication pour le gouvernement angolais.

