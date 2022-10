Voir une superbe photo d’un orage au-dessus d’une ville

La foudre est un phénomène dramatique et impressionnant. Lors d’une tempête, des milliers d’entre eux peuvent frapper une ville, c’est dans cet esprit qu’un photographe a capturé l’éclair qui est tombé sur la vallée de Klang en Malaisie dans une compilation de 32 photos individuelles prises en 40 minutes sur place.

« Je viens de configurer mon appareil photo pour la prise de vue à intervalles et j’ai fusionné les résultats avec Photoshop », a déclaré à Newsweek le photographe Fendy Gan, responsable de la région de Kuala Lumpur.

« Nous recevons beaucoup de foudre la plupart de l’année », a déclaré Gan. « Mais cette tempête particulière était très spéciale en raison de la clarté du ciel et de la fréquence des attaques. »

Soit dit en passant, la capitale de la Malaisie est l’une des plus sujettes aux éclairs au monde, ce qui explique l’impressionnante photo prise par le photographe. Cependant, parmi les pays, le Brésil est celui qui enregistre le plus le phénomène. Chaque année, plus de 70 millions de décharges électriques sont enregistrées sur le territoire brésilien.

Les chances d’être frappé par la foudre sont faibles, mais pas impossibles. Le physicien James Rawlings, de l’Université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni, cite quelques mesures qui peuvent être prises pour que les gens se protègent pendant le phénomène.

Les objets qui conduisent plus d’électricité, comme le métal, sont plus susceptibles d’être frappés par la foudre pendant un orage. Ainsi, même à l’intérieur, les gens doivent faire attention, car les fils métalliques, les tuyaux ou même l’eau fournissent un chemin conducteur pratique pour l’électricité à suivre jusqu’au sol. Les robinets et les douches sont dotés de ces deux éléments, l’eau et le métal, facteurs qui en font un chemin idéal vers l’électricité. C’est pourquoi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis encouragent fortement les gens à éviter toutes les activités aquatiques pendant une tempête – même se laver – pour réduire le risque d’électrocution.

Le risque d’être frappé par la foudre est faible. Dans le monde, environ 24 000 personnes sont tuées par la foudre et 240 000 autres sont blessées. Ainsi, plus il y a de mesures préventives, mieux c’est.

