Conséquences de Tchernobyl : Combien de temps la zone d’exclusion sera-t-elle inhabitable ?

La fusion d’un réacteur à l’intérieur de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril de la même année a provoqué deux explosions dévastatrices, qui ont vu des débris radioactifs et du carburant s’échapper dans l’environnement environnant.

En conséquence, l’Union soviétique a encerclé et bouclé la zone sinistrée – un terrain mesurant 1 040 milles carrés et déclarée «zone d’exclusion»; désormais considérée comme la zone la plus gravement touchée après la catastrophe. La zone reste en place à ce jour.

Il a été décrété que personne ne pouvait entrer dans la zone d’exclusion à l’exception de certains responsables gouvernementaux, chercheurs et scientifiques. Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, la plupart des habitants de la région ont été évacués. Avant l’événement, Tchernobyl abritait environ 14 000 personnes.

Combien de temps la zone restera-t-elle inhabitable ?

Les scientifiques ont précédemment déclaré qu’en raison de la quantité massive de contamination dans la région de Tchernobyl, la zone d’exclusion ne serait pas habitable avant de très nombreuses années.

Les experts disent qu’il faudra au moins 3 000 ans pour que la zone devienne sûre, tandis que d’autres pensent que c’est trop optimiste. Le site du réacteur ne devrait pas redevenir habitable avant au moins 20 000 ans, selon un rapport de 2016.

Tim Mousseau, professeur de sciences biologiques à l’Université de Caroline du Sud, a déclaré à Newsweek que la zone d’exclusion reste une « région très hétérogène en ce qui concerne les contaminants radioactifs ».

« Certaines zones ont largement échappé aux retombées radioactives et ne sont pas dangereuses à visiter ou à travailler, tandis que d’autres zones restent fortement contaminées par des mélanges de radionucléides tels que le césium-137, le strontium-90 et le plutonium-241 et resteront inhabitables pendant des siècles, voire des millénaires. », a déclaré Mousseau.

Mousseau a déclaré que la distribution du rayonnement est inégale, ce qui indique qu’il est possible pour les gens de faire l’expérience de zones de rayonnement élevé et faible à courte distance.

« [Isso torna] la majeure partie de la zone pratiquement inhabitable pour les personnes. Cela se reflète dans les plantes et les animaux qui vivent dans la région où, dans de nombreuses régions, les effets des radiations sont minimes, tandis que dans les zones les plus contaminées, comme la soi-disant forêt rouge, les organismes présentent de nombreux effets négatifs, tels que augmentation des taux de mutation, baisse de la fertilité et augmentation des taux de tumeurs et d’autres anomalies du développement », a déclaré Mousseau.

« Cela dit, une grande partie de la zone pourrait convenir à des activités industrielles, telles que l’installation de fermes solaires et la foresterie, à condition que des précautions soient prises pour éviter l’exposition humaine aux contaminants radioactifs du sol. »

De retour à Tchernobyl

Malgré l’ordre d’évacuation, certaines personnes sont rentrées illégalement chez elles après la catastrophe.

Le professeur Geraldine Thomas, professeur de pathologie moléculaire à l’Imperial College de Londres et fondatrice de la Chernobyl Tissue Bank, a déclaré à Newsweek que techniquement, la zone d’exclusion n’est pas inhabitable car il y a des gens qui y vivent, la plupart sans problèmes de santé.

« [Eles moram lá] légalement, il n’est pas recommandé qu’ils y vivent, mais il y a des gens qui y ont vécu depuis l’accident », a déclaré Thomas.

Thomas a déclaré que la quantité de rayonnement dans les zones de la zone d’exclusion est « très petite » en termes de quantité qui atteindrait les tissus d’un corps.

« Les six millions de personnes qui se trouvaient dans les zones les plus proches de Tchernobyl, y compris les habitants de Pripyat qui ont également été évacués, la dose moyenne pour les plus de 25 ans [isótopo de vida longa] le césium était de 10 milli sieverts, ce qui équivaut à un scanner », a déclaré Thomas.

Parce que le corps « fait toujours tourner les choses », Thomas a déclaré que les isotopes à longue durée de vie comme celui-ci « ne restent pas très longtemps dans le corps et ne libèrent pas leur radioactivité ».

« Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une population rurale. Ce sont des gens qui possèdent leur terre depuis des générations. Donc, beaucoup de personnes âgées sont retournées là-bas parce que c’était là où elles vivaient et qu’elles ne voulaient pas déménager ailleurs », a déclaré Thomas.

« Ils ont essayé de s’assurer que les enfants arrivent, mais ils ont établi de nombreuses règles interdisant aux enfants d’entrer car tout le monde sait que les enfants sont plus sensibles aux radiations », a-t-il ajouté.

Thomas a déclaré que la zone d’exclusion reste en place pour la sécurité du site du réacteur. Depuis l’évacuation de la zone, la zone d’exclusion – en dehors des zones fortement contaminées – est devenue une sorte de refuge pour la faune.

«Je dis toujours aux gens, utilisez vos yeux. Si vous y allez, vous verrez que la population d’animaux sauvages explose. Et ça explose parce que l’homme n’est pas là », a déclaré Thomas.

« Il se débrouille parfaitement bien dans ce domaine, avec l’exposition aux radiations, et il mange des choses par terre. Nous ne nous nourririons pas du sol, qui est l’endroit où vous obtiendrez le plus de contamination. Et la faune est absolument florissante. Alors, comment cela peut-il se combiner avec le fait que ce rayonnement devrait être terriblement dangereux ? »

