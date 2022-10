Les lunes de Mars et de Jupiter se rencontrent ; Regardez

Une séquence composée de 80 images prises par la HRSC (High Resolution Stereo Camera) à bord du Mars Express le 14 février, montre la rencontre des lunes de Mars et de Jupiter.

Les photos ont été prises avec l’objectif Super Resolution Channel de l’ESA (Agence spatiale européenne) pour obtenir les images les plus détaillées possibles.

Lire la suite:

Au premier plan, les images montrent la lune martienne de forme irrégulière Deimos avec sa surface rocheuse et cratérisée.

En arrière-plan, Jupiter et les quatre satellites galiléens sont vus. Jupiter est la grande tache blanche brillante près du centre de la vidéo. Les lunes apparaissent comme de petites taches blanches de lumière.

La séparation entre Mars Express et Jupiter est d’environ 745 millions de kilomètres. En raison de la différence de luminosité de Deimos, les lunes ne seraient pas visibles dans les images proches de Jupiter extrêmement brillante si ces images n’avaient pas été améliorées séparément et localement aux positions des lunes.

D’abord, Deimos passe devant les lunes de Jupiter Europa et Ganymède (à gauche), suivi de Jupiter (grand cercle blanc) et Io et Callisto (à droite).

Le léger mouvement de Deimos dans la séquence d’images est causé par les petites vibrations après que le vaisseau spatial se soit mis en position.

Avec des informations de l’ESA

Image sélectionnée : Lecture/YouTube

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !