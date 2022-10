L’exosquelette s’adapte au style de marche du porteur en utilisant moins d’énergie

Un nouvel exosquelette robotique en forme de botte utilise des capteurs portables pour s’adapter à chaque personne qui le porte, marquant une avancée significative pour la robotique.

L’appareil, décrit dans une étude publiée dans Nature mercredi, aide à résoudre l’un des plus grands défis dans le développement de systèmes qui aident les gens à marcher : que tout le monde marche différemment.

« Cet exosquelette personnalise l’assistance alors que les gens marchent normalement dans le monde réel », a déclaré Steve Collins, professeur agrégé de génie mécanique et directeur du laboratoire de biomécatronique de Stanford.

Les exosquelettes en tant que concept ne sont pas nouveaux – les chercheurs pensent qu’ils peuvent aider les personnes ayant des problèmes de mobilité ou supprimer une partie de la fatigue de la marche pour les personnes occupant des emplois nécessitant des mouvements constants.

Mais jusqu’à présent, les appareils qui fonctionnent en laboratoire ne se sont pas aussi bien traduits dans les paramètres du monde réel. Ils sont souvent encombrants et difficiles à utiliser, et le processus de personnalisation pour chaque nouvelle personne est coûteux et difficile.

L’équipe du Stanford Biomechatronics Laboratory a tenté de résoudre ces problèmes. Tout d’abord, l’appareil est autonome.

Il se fixe à la cheville du porteur et remonte le long de la jambe, étant contrôlé par batterie à la taille, afin que les personnes puissent se déplacer librement à l’extérieur et dans l’environnement quotidien normal.

À l’heure actuelle, le prototype est un enchevêtrement de fils qui s’attachent à une chaussure et sous le genou. L’appareil pousse le muscle du mollet à chaque pas, appliquant une force qui donne un coup de pouce à l’utilisateur.

Nouveau modèle ajusté

L’équipe a également développé une nouvelle méthode pour simplifier le processus d’ajustement de l’exosquelette pour chaque personne. En règle générale, les exosquelettes sont assemblés en faisant marcher des personnes sur un tapis roulant dans un laboratoire, tandis que des éléments tels que la consommation d’oxygène et la dépense énergétique sont étroitement surveillés.

De cette façon, l’appareil peut être ajusté jusqu’à ce qu’il se déclenche au bon moment pour aider à réduire la quantité d’énergie utilisée par une personne.

La nouvelle approche était basée sur des données recueillies lors d’une expérience précédente qui suivait des personnes se promenant avec des exosquelettes en laboratoire dans des centaines de conditions différentes.

Ils ont utilisé ces données pour construire un modèle qui pourrait déterminer l’énergie utilisée par les gens pour marcher sur la base des informations provenant de capteurs bon marché intégrés à l’exosquelette.

Ce modèle permet à l’exosquelette d’apprendre en temps réel et dans des conditions réelles comment aider au mieux quelqu’un à marcher. L’étude a testé le système sur dix personnes et a constaté qu’il était capable d’optimiser les mouvements en une heure environ.

Au cours de ce processus, ils ont marché à l’extérieur tout en entendant diverses invites telles que « marchez comme si vous marchiez pour attraper un bus » afin que l’appareil puisse s’adapter aux vitesses de marche utilisées dans les situations quotidiennes.

Une fois optimisé, l’exosquelette a permis aux participants de se déplacer plus rapidement en utilisant moins d’énergie qu’ils ne le feraient avec des chaussures normales. Dans les tests du monde réel, dans lesquels les participants marchaient à l’extérieur, cela équivalait à enlever un sac à dos de vingt livres, selon l’étude.

long chemin à parcourir

Cette étude n’a testé l’exosquelette que chez des adultes en bonne santé au milieu de la vingtaine, il reste donc encore un long chemin à parcourir pour confirmer s’il peut aider les personnes qui ont besoin d’une assistance supplémentaire, comme les personnes âgées qui marchent lentement ou les personnes qui travaillent physiquement exigeant. emplois. .

L’appareil est un prototype – il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’il ne soit disponible. On ne sait pas combien un exosquelette comme celui-ci pourrait coûter en tant que produit médical ou de consommation.

Pourtant, montrer qu’un exosquelette peut améliorer le mouvement dans un environnement réel est nouveau pour la robotique, a déclaré l’équipe de recherche.

« Je crois qu’au cours de la prochaine décennie, nous verrons ces idées d’assistance personnalisée et d’exosquelettes portables efficaces aider de nombreuses personnes à surmonter les problèmes de mobilité ou à maintenir leur capacité à mener une vie active, indépendante et significative », a déclaré Patrick Slade, auteur de l’étude et chercheur en bio-ingénierie. , dans un rapport.

Par le bord

Image en vedette : Université de Stanford

