Ce n’était pas cette fois ! Les reflets observés dans le sud de Mars ne sont pas de l’eau

Apparemment, les reflets trouvés au pôle sud de Mars ne sont peut-être pas les notes d’eau liquide que les scientifiques espéraient. Après avoir appliqué des modèles informatiques spécifiques, en utilisant les données obtenues par l’orbiteur Mars de l’Agence spatiale européenne (ESA), les résultats n’ont pas indiqué que les réflexions étaient de l’eau pure.

Les simulations, en fait, ont suggéré qu’un autre phénomène se produit et cela peut être considéré comme la véritable cause de ces réflexions sur Mars. Selon les modèles, les fortes réflexions générées sans eau liquide proviennent de matériaux rares.

Lire la suite:

Certains types d’éléments ont été appliqués, qui pourraient composer les couches de glace. Cependant, deux ont attiré l’attention : la glace carbonique et le basalte. Les chercheurs ont découvert que trois couches, deux de dioxyde de carbone séparées par une de glace, pouvaient produire des réflexions comme celles observées sur Mars.

Dans une interview avec l’Independent, le chercheur associé au Cornell Center for Astrophysics and Planetry Science, Dan Lalich, a déclaré que, si une situation similaire se produisait sur Terre, cela indiquerait probablement la présence d’eau liquide, comme c’est le cas du lac enfoui connu sous le nom de Vostok, dans l’Est de l’Antarctique. Mais sur Mars, « l’opinion dominante était qu’il devait faire trop froid pour que des lacs similaires se forment », a déclaré Lalich.

La découverte d’eau liquide sur Mars pourrait être loin

La découverte de l’eau sur Mars est vitale, après tout, elle peut être un indicateur de vie, ainsi qu’une ressource essentielle pour que – à l’avenir, qui sait – les humains puissent l’utiliser pour développer un avant-poste dans l’espace.

Lalich dit que pour le moment, « aucun des travaux que nous avons effectués ne réfute l’existence possible d’eau liquide sous la surface ». Cependant, il a déclaré que dans ces observations « l’hypothèse d’interférence est plus cohérente », mais il n’est toujours pas possible de dire avec certitude si elle est complètement correcte ou non.

Certaines recherches antérieures soutiennent également l’absence d’eau aux pôles de Mars. Selon Cyril Grima, planétologue à l’Institut de géophysique de l’Université du Texas, « Pour que l’eau soit maintenue si près de la surface, vous avez besoin d’un environnement très salé et d’une forte source de chaleur générée localement. Mais cela ne correspond pas à ce que nous savons de cette région ».

Pour Grima, l’explication la plus probable est que ces réflexions sont causées par des roches volcaniques. Comme pour la Terre, la lave sur Mars est riche en fer et peut laisser derrière elle des roches qui produisent des réflexions similaires.

