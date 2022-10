Les astronautes rentrent sur Terre après des mois dans l’espace ; Regardez

Ce vendredi (14), les astronautes de la mission Crew-4 ont enfin pu revenir sur Terre après avoir passé environ 170 jours sur la Station spatiale internationale (ISS). La rentrée était prévue pour jeudi dernier (13), mais a été reportée en raison du mauvais temps.

L’équipage composé des astronautes Jessica Watkins, Robert Hines, Kjell Lindgren (NASA) et Samantha Cristoforetti (ESA) a quitté le laboratoire orbital vers 12h30 après la fermeture des écoutilles quelques heures plus tôt.

« Les équipes du navire de récupération Mégane , dont deux vedettes rapides, sont actuellement en train de sécuriser Dragon et de s’assurer que le vaisseau spatial est sûr pour l’effort de récupération. Au fur et à mesure que les équipes de bateaux rapides terminent leur travail, l’embarcation de récupération se mettra en position pour hisser le Dragon sur le pont principal du navire. Mégane avec les astronautes à l’intérieur. Une fois sur le pont principal, l’équipage sera retiré du vaisseau spatial et subira des examens médicaux avant un trajet en hélicoptère jusqu’à Jacksonville pour embarquer dans un avion à destination de Houston », a déclaré la NASA.

Regardez les astronautes rentrer sur Terre :

La capsule Freedom a effectué une plongée en toute sécurité avec les astronautes au large des côtes de la Floride, après une évaluation des conditions météorologiques et des vagues sur le site, pour s’assurer que l’ensemble du processus s’est déroulé sans problème majeur.

Comme son nom l’indique, Crew-4 est la quatrième mission habitée vers l’ISS que la NASA a contractée avec SpaceX. La capsule Freedom a été lancée au sommet d’une fusée Falcon 9 le 27 avril de cette année, arrivant au laboratoire orbital le même jour. Le retour de l’équipage n’indique pas que l’ISS sera seule, car Crew-5 a été lancé la semaine dernière avec quatre nouveaux membres d’équipage.

