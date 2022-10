La transmission sans fil de l’énergie électrique du Soleil peut être possible

La société technologique néo-zélandaise Emrod a déclaré que le transport d’énergie sans fil ambitieux via des panneaux solaires spatiaux se rapproche de plus en plus de devenir une réalité. Fin septembre, la société a déclaré avoir réussi à transporter de l’énergie sans fil d’un émetteur à un récepteur sur une distance de 36 mètres à l’intérieur d’une installation exploitée par la société aérospatiale Airbus, située à Munich.

Emrod espère que cette technologie pourra bientôt être utilisée pour transférer l’énergie solaire vers la Terre, sans avoir besoin de lignes électriques à haute tension. En théorie, la transmission sans fil pourrait présenter un certain nombre d’avantages par rapport aux lignes câblées, telles que moins de points de défaillance, de temps d’arrêt, des coûts d’infrastructure réduits et un risque d’électrocution moindre.

Lire la suite:

Après cela, un plan beaucoup plus ambitieux pourrait même impliquer des satellites installés autour de l’orbite terrestre produisant de l’électricité à partir du Soleil grâce à des panneaux solaires installés sur ces appareils dans l’espace.

Un porte-parole d’Emrod a déclaré que « notre objectif commercial immédiat est sur les systèmes qui peuvent être utilisés sur Terre ». Il ajoute que « nous prévoyons d’avoir des systèmes disponibles pour la vente commerciale, avec des canaux de production et de distribution établis, d’ici trois à quatre ans ».

Cependant, pour que la récolte d’énergie solaire dans l’espace prospère, une «feuille de route de la recherche» doit être élaborée qui détaille tous les détails de la recherche, y compris l’investissement. Il faudra au moins 10 ans pour établir un système commercialement opérationnel », a déclaré le porte-parole. Emrod a l’intention de commencer les tests en orbite dans les cinq prochaines années.

Limites du système d’alimentation sans fil

L’une des principales préoccupations concernant l’utilisation de ce type de système est la sécurité. Le rayonnement électromagnétique peut nuire aux humains et provoquer des coups de soleil. L’énergie du rayonnement augmente avec sa fréquence. Cependant, le porte-parole assure que la densité du faisceau d’énergie et la fréquence utilisée ne mettraient pas en péril la sécurité des personnes impliquées, de plus, il existe un système d’arrêt qui protégerait également les personnes.

« Pour les cas d’utilisation terrestre, les antennes d’émission et de réception sont surélevées au-dessus du sol, tout comme les câbles haute tension, pour éliminer l’intervention humaine dans le faisceau d’énergie. » Emrod soutient que la construction d’un système de transmission d’énergie solaire sans fil contribue à la lutte contre le changement climatique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !