Les chutes d’Iguaçu pleines peuvent-elles avoir un impact sur la production d’énergie à Itaipu ?

Mercredi dernier (12), des images impressionnantes des chutes d’Iguaçu ont circulé sur les réseaux sociaux. La crue du fleuve Paraná a provoqué la fermeture de la passerelle principale du lieu pour éviter les risques pour les visiteurs. Celui qui a mis en garde contre l’inondation était la centrale d’Itaipu, la deuxième plus grande centrale hydroélectrique au monde, qui pourrait être affectée par l’augmentation du volume d’eau sur place.

Habituellement, quand on parle de pluies et de centrales hydroélectriques, on mentionne la saison sèche, une période de sécheresse pendant laquelle la capacité de production d’énergie est réduite dans ces endroits. Cependant, l’inondation peut également réduire la disponibilité énergétique de l’usine.

O Apparence numérique a contacté l’administration d’Itaipu pour comprendre la situation. Selon les exploitants, de manière générale, les inondations réduisent la production énergétique du site. Étant donné que l’inondation se produit dans la partie de la rivière qui se trouve en dessous de l’usine et finit par perturber l’écoulement de l’eau qui passe à travers les turbines.

« En général, les crues du fleuve Paraná en aval (ci-dessous) d’Itaipu réduisent la disponibilité énergétique de la centrale, puisque, pour une centrale hydroélectrique, la puissance d’une unité de production est proportionnelle à la chute brute (la différence entre le niveau du réservoir et le et le niveau en aval de l’usine) », indique la note.

« Ainsi, lorsqu’il y a une augmentation du niveau aval (en dessous), il y a une diminution de la chute brute qui se traduit par une moindre disponibilité de puissance des groupes électrogènes », complète également la centrale. Malgré cela, les exploitants garantissent que la centrale continue à fournir les volumes d’énergie contractés.

Centrale électrique d’Itaipu (Image : Agência Brasil)

Inondation aux chutes d’Iguazu

Des images impressionnantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux ce jeudi (13) montrent les chutes d’Iguaçu avec un volume d’eau 10 fois supérieur à la normale, provoquant la fermeture de la principale passerelle d’accès à la partie la plus visitée du lieu.

La « Gorge du Diable », l’ensemble de chutes d’eau le plus populaire du Parc National d’Iguaçu, a vu son accès interrompu à cause de l’inondation. Selon un communiqué publié par l’administrateur du site, le parc reste ouvert, mais avec la passerelle fermée.

Le volume considéré comme normal est de 1,5 million de litres par seconde et mercredi dernier il a atteint 14,5 millions de litres. Il s’agit du débit le plus élevé des chutes d’Iguazu depuis juin 2014, lorsque 47 millions de litres par seconde ont été enregistrés.

