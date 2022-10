Le gaz libéré par le brocoli peut indiquer la présence de vie sur d’autres planètes

Dans la recherche constante de vie sur d’autres planètes, les chercheurs recherchent généralement des signaux appelés biosignatures, tels que des gaz libérés dans les atmosphères qui seraient produits par tout type d’organisme vivant (le méthane en étant un exemple).

Cependant, les détections potentielles de biosignatures sur les exoplanètes (planètes extérieures au système solaire) peuvent être ambiguës, avec un potentiel élevé de faux positifs : processus planétaires abiotiques (c’est-à-dire non causés par une forme de vie) qui produisent des observables similaires à ceux attendus d’une biosphère globale (le méthane étant, encore une fois, un parfait exemple).

Selon une étude, les gaz libérés par le brocoli et d’autres plantes, en plus des micro-organismes, pourraient être plus efficaces pour détecter l’existence d’une vie exoplanétaire que d’autres, comme le méthane. Image : biplane_desire –

Dans cet esprit, un groupe de scientifiques a développé une étude, publiée cette semaine dans Journal astrophysique, qui propose l’utilisation d’une classe de gaz méthylés comme biosignatures corroborantes – c’est-à-dire pouvant servir de « preuve du neuf ».

Ces gaz méthylés sont des produits métaboliques qui peuvent être moins immédiatement détectables, mais ont un potentiel de faux positifs nettement moins important, et peuvent donc servir de confirmation pour une biosignature primaire.

Selon cette étude, le brocoli, ainsi que de nombreuses autres plantes et micro-organismes, émettent des gaz pour les aider à expulser les toxines. Les scientifiques pensent que ces gaz pourraient fournir des preuves convaincantes de la vie sur d’autres planètes.

Ces types de gaz sont fabriqués lorsque des organismes ajoutent un atome de carbone et trois atomes d’hydrogène à un élément chimique indésirable. Ce processus, appelé méthylation (donc gaz méthylés), peut transformer des toxines potentielles en gaz qui flottent en toute sécurité dans l’atmosphère. Si ces éléments étaient détectés dans l’atmosphère d’une autre planète, ils seraient sans aucun doute révélateurs de la vie.

« La méthylation est si répandue sur Terre que nous nous attendons à ce que la vie ailleurs fasse de même », a déclaré l’auteur principal Michaela Leung, astrobiologiste à l’Université de Californie-Riverside (UCR). « La plupart des cellules ont des mécanismes pour expulser les substances nocives. »

Vue d’artiste d’un système dont l’étoile hôte est une naine brune, où le bromure de méthyle est le plus susceptible d’être détecté. Image: SpaceDaily

Selon les recherches menées par Leung, un gaz méthylé appelé bromure de méthyle, qui est libéré par le brocoli, présente plusieurs avantages par rapport aux autres gaz traditionnellement ciblés dans la recherche de vie en dehors de notre système solaire.

La première est qu’il reste dans l’atmosphère pendant une courte période. « Si vous le trouvez, tout ce qui l’a produit est toujours publié », a déclaré Leung.

Un autre avantage est que le bromure de méthyle est plus susceptible d’avoir été fabriqué par quelque chose de vivant qu’un gaz comme le méthane, qui peut être libéré par des microbes mais pourrait également être le produit d’un volcan ou d’un autre processus géologique. « Il existe des moyens limités de créer du bromure de méthyle par des moyens non biologiques, donc c’est plus indicatif de la vie si vous le trouvez », a-t-elle déclaré au site Web. SpaceDaily.

De plus, ce gaz absorbe la lumière lorsqu’il est proche du chlorure de méthyle, une biosignature « primaire », ce qui rend les deux (et la présence de la vie) plus faciles à détecter.

Bien que le bromure de méthyle soit extrêmement courant sur Terre, il n’est pas facilement identifiable dans notre atmosphère en raison de l’intensité des rayons ultraviolets de notre Soleil. Le rayonnement UV déclenche des réactions chimiques qui décomposent les molécules d’eau dans l’atmosphère, les décomposant en produits qui détruisent le gaz.

Cependant, l’étude a déterminé que le bromure de méthyle serait plus facilement détectable sur les planètes en orbite autour d’une étoile de type naine brune que dans notre système solaire ou quoi que ce soit d’autre.

En effet, les naines M sont plus petites et plus froides que le Soleil, produisant moins du type de rayonnement UV qui provoque la rupture de l’eau. « Une étoile hôte naine brune augmente la concentration et la détectabilité du bromure de méthyle de quatre ordres de grandeur par rapport au soleil », a déclaré Leung.

C’est un avantage pour les astronomes, car les naines M sont plus de 10 fois plus fréquentes que les étoiles comme notre Soleil et seront des cibles de choix dans les prochaines recherches de vie sur les exoplanètes.

Pour ces raisons, les chercheurs sont optimistes quant au fait que les astrobiologistes commenceront à considérer le bromure de méthyle dans les futures missions et dans leur planification des capacités des télescopes dont le lancement est prévu dans les prochaines décennies.

