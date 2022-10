La détection de 30 000 astéroïdes géocroiseurs est le thème du Space Look

Comme révélé par Apparence numériqueles astronomes chargés de surveiller les astéroïdes au voisinage de la Terre ont annoncé que le nombre de ces corps avait atteint la barre impressionnante des 30 000.

Certains de ces objets en orbite proche de la Terre (NEO) mesurent au moins 140 mètres de diamètre, la dimension minimale pour les classer comme « potentiellement dangereux ».

Lors d’une éventuelle collision avec notre planète, chacune de ces roches spatiales aurait le potentiel de libérer une énergie équivalente à des centaines de millions de tonnes de TNT – une substance chimique utilisée comme explosif militaire et dans les démolitions.

Si cela se produisait, l’existence de la vie sur Terre pourrait être compromise. Autrement dit : une identification préalable est indispensable pour tenter d’éviter un impact avec l’une de ces roches spatiales « tueuses ».

C’est pour éviter de tels scénarios catastrophiques que des mesures de défense planétaire sont constamment étudiées et conçues par les agences spatiales, comme la récente mission réussie Test de double redirection d’astéroïdes (DART), de la NASA, qui a modifié l’orbite de Dimorphos, la « lune » de l’astéroïde Didymos.

Cristóvão Jacques, co-fondateur de l’observatoire SONEAR. Image : Archives personnelles

Pour parler de tout cela et bien plus encore sur les astéroïdes géocroiseurs, Olhar Espacial (14e) accueillera ce vendredi l’ingénieur, physicien et astronome amateur Cristóvão Jacques, partenaire fondateur de l’Observatoire SONEAR, dans la ville d’Oliveira (MG) et la chaîne Astro NEOS sur YouTube. Il est également associé au Centre d’études astronomiques du Minas Gerais (CEAMIG), au Réseau d’astronomie observationnelle (REA) et au Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON).

Lire la suite:

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !