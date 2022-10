La Cia Veut Ressusciter Des Mammouths Et Autres Animaux Disparus

La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis finance des recherches pour ressusciter des animaux disparus tels que les mammouths laineux et les tigres de Tasmanie. À cette fin, l’agence, par l’intermédiaire d’une société d’investissement en capital-risque appelée In-Q-Tel, a dirigé des fonds vers Colossal Biosciences au Texas.

Colossal Biosciences est une entreprise centrée sur le domaine du génie génétique, et son objectif est de faire face à l’extinction par le processus de « désextinction », c’est-à-dire de ramener à la vie des animaux déjà éteints. Selon le site Web de Colossal, l’objectif principal de l’entreprise est de « revoir le mammouth laineux au-dessus de la toundra ».

Selon l’entreprise, cette mission peut être accomplie avec l’utilisation de la technologie, qui sera utilisée pour modéliser l’ADN. Colossal a également déclaré son intérêt à ressusciter le tigre de Tasmanie – un marsupial ressemblant à un loup qui a disparu dans les années 1930 – ainsi que le dodo.

Selon une publication d’In-Q-Tel, la CIA s’intéresse davantage à la technologie sous-jacente du génie génétique qu’au retour de ces animaux. Les responsables de l’entreprise affirment que cet investissement de l’agence de sécurité américaine « concerne davantage la capacité et moins les mammouths laineux ».

Pour atteindre cet objectif, Colossal vise à utiliser une méthode d’édition de gènes appelée CRISPR. C’est une sorte de «ciseau» génétique que les scientifiques peuvent utiliser pour couper, coller et remplacer des séquences génétiques spécifiques dans l’ADN d’un organisme.

Récemment, le Apparence numérique a publié une histoire détaillant les intentions de Colossal Bioscience. Les chercheurs sont conscients des défis, car il est impossible de recréer un animal exactement tel qu’il était il y a 10 000 ans dans la moisissure d’aujourd’hui. Mais avec des outils qui permettent l’édition de l’ADN, les scientifiques peuvent insérer certaines caractéristiques communes des mammouths dans les éléphants modernes. Parmi ces caractéristiques, la résistance au froid se démarque.

In-Q-Tel a déclaré que l’investissement de la CIA dans ce projet aidera le gouvernement américain à « établir les normes éthiques ainsi que technologiques et technologiques » pour la technologie du génie génétique, et gardera les États-Unis une longueur d’avance sur les nations concurrentes qui pourraient également être intéressé par la lecture, l’écriture et la modification du code génétique.

Les détracteurs des ambitions de Colossal Biosciences ont mis en garde contre les conditions dans lesquelles cette « désextinction » se produira, même si une entreprise est capable de concevoir un animal sain, l’habitat naturel de ce type de bestiole n’existe plus, et le code génétique n’apprend pas à un animal à prospérer dans un écosystème inconnu. Par ailleurs, les critiques s’adressent également au secteur financier, car certains scientifiques affirment que l’argent dépensé pour ces projets pourrait être dirigé vers la conservation des animaux vivants.

