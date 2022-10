L’Ukraine gagne des boucliers de protection antimissile après les bombardements

L’Ukraine a subi certains des bombardements russes les plus violents depuis le début de la guerre la semaine dernière, en représailles à la destruction d’un pont en Crimée. Maintenant, un nouveau bouclier de défense aérienne fourni par l’Allemagne pourrait être en mesure de protéger des villes entières.

Mardi soir dernier (11), le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a confirmé la réception de l’Iris-T, capable de former un bouclier anti-aérien de 20 kilomètres de haut et de 40 kilomètres de large. « Une nouvelle ère de défense aérienne a commencé », a déclaré le ministre ukrainien.

bouclier de défense aérienne

Les États-Unis devraient également expédier bientôt le système de bouclier de protection aérienne NASAMS encore plus puissant. « Ce n’est que le début et nous avons besoin de plus. Il ne fait aucun doute que la Russie est un État terroriste. Il y a une obligation morale de protéger le ciel de l’Ukraine afin de sauver notre peuple.

Lire la suite:

Le bouclier NASAMS est opérationnel depuis 2007 et a été développé en Norvège. Il s’agit d’un système de défense aérienne sol-air, à moyenne portée et de très haute précision. Deux unités doivent être livrées prochainement à l’Ukraine, capables de toucher 72 cibles simultanément.

Système NASAMS (Photo : Soldatnytt/CC BY 2.0)

La Russie a lancé des drones et des missiles iraniens depuis des navires en représailles au bombardement de villes ukrainiennes, dont Kiev. Cette décision était une représailles à l’explosion d’un pont reliant la Crimée au reste de la Russie. Ces dernières semaines, l’Ukraine a repris un certain nombre de territoires envahis, à une époque de revers pour les Russes dans la guerre.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !