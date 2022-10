Un trou noir a attrapé un matériau stellaire « rotant » englouti il ​​y a des années

En octobre 2018, une petite étoile a été déchirée et avalée alors qu’elle passait très près d’un trou noir situé à 665 millions d’années-lumière de la Terre, qui, par conséquent, a irradié de la lumière et éjecté de la matière dans tout l’espace environnant alors qu’elle « rotait ». ”.

Des années plus tard, le même trou noir a de nouveau illuminé le ciel – et sans avoir rien avalé de nouveau, selon les scientifiques. « Cela nous a complètement surpris – nous n’avions jamais rien vu de tel auparavant », déclare Yvette Cendes, associée de recherche au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et auteure principale d’une étude sur le phénomène, publiée cette semaine. dans le Le Journal d’Astrophysique.

Trou noir éjectant de la matière stellaire à près de la moitié de la vitesse de la lumière. Crédits : Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics

L’équipe a découvert que le trou noir éjecterait de la matière avec voracité, mais on ne sait pas pourquoi la sortie a été retardée si longtemps. Selon Cendes, son équipe a vu l’explosion inhabituelle en revisitant les événements de perturbation des marées (TDE) – lorsque les étoiles envahissantes sont aspirées comme des spaghettis dans les trous noirs – qui ont eu lieu ces dernières années.

données du radiotélescope Très grand tableau (VLA), dans l’État américain du Nouveau-Mexique, a montré que le trou noir avait mystérieusement régurgité en juin 2021, soit près de trois ans après le dernier « repas ».

L’équipe a recueilli des observations du TDE, surnommé AT2018hyz, dans plusieurs longueurs d’onde de lumière, en utilisant non seulement le VLA mais aussi le Atacama Large millimètre/submillimètre (ALMA), au Chili, le MeerKATen Afrique du Sud, le Réseau compact de télescope australien, en Australie, ainsi que l’observatoire spatial Chandra X-ray et l’observatoire Neil Gehrels Swift.

« Nous étudions les TDE avec des radiotélescopes depuis plus d’une décennie, et nous les avons parfois observés briller dans les ondes radio alors qu’ils crachent de la matière alors que l’étoile est d’abord consommée par le trou noir », a déclaré le co-auteur Edo Berger, professeur d’astronomie à l’Université de Harvard et au CfA. « Mais à AT2018hyz, il n’y avait pas de radium pendant les trois premières années et il est maintenant brillamment éclairé pour devenir l’un des TDE les plus brillants jamais observés. »

Sebastian Gomez, chercheur postdoctoral au Space Telescope Science Institute (STScI) de la NASA et également co-auteur de l’article, a déclaré qu’AT2018hyz était « extraordinaire » en 2018 lorsqu’il l’a étudié pour la première fois à l’aide de télescopes à lumière visible.

Gomez, qui travaillait à l’époque sur sa thèse de doctorat avec Berger, a utilisé des modèles théoriques pour calculer que l’étoile déchirée par le trou noir ne représentait qu’un dixième de la masse de notre Soleil.

Comment se produisent les événements de perturbation des marées

Lorsqu’une étoile s’approche d’un trou noir, les forces gravitationnelles commencent à s’étirer et à l’aspirer. Finalement, le matériau allongé s’enroule autour du trou noir et se réchauffe, créant un flash que les astronomes peuvent détecter même à des millions d’années-lumière.

Certains matériaux « spaghettiifiés » sont parfois renvoyés dans l’espace, dans ce que les astronomes assimilent à un « rot cosmique ».

Cependant, cela se développe généralement rapidement après un TDE, et non des années plus tard. « C’est comme si ce trou noir avait soudainement commencé à cracher beaucoup de matière de l’étoile qu’il a mangée il y a des années », explique Cendes.

Selon elle, le flux de matière voyage aussi vite que la moitié de la vitesse de la lumière. « A titre de comparaison, la plupart des TDE ont un flux sortant qui se déplace à 10% de la vitesse de la lumière », a déclaré Cendes. « C’est la première fois que nous assistons à un délai aussi long entre l’entrée et la sortie. »

Berger a révélé que la prochaine étape consiste à déterminer si cela se produit réellement régulièrement et si les scientifiques n’ont tout simplement pas examiné les TDE assez tard dans leur évolution, ou s’il s’agissait d’une situation ponctuelle.

