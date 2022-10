La vie sur Mars : la capacité habitable de la planète a peut-être été détruite

De nouvelles recherches effectuées avec des données de Mars montrent que, peut-être, la Terre n’est pas la seule planète dont le climat est modifié par les activités des êtres vivants. Un nouveau modèle a montré qu’il y a de nombreuses années, la planète rouge était déjà habitée, peut-être pas par des humains, mais par des micro-organismes capables de résister au gaz méthane produit par les microbes.

Tout indique que ces micro-organismes étaient responsables d’avoir causé des dommages irréparables à l’atmosphère de Mars. Actuellement, la planète est extrêmement froide et sèche, plus que n’importe quel désert sur Terre, et son atmosphère est très mince.

Des décennies d’observation à partir de rovers et d’orbiteurs ont apporté de nombreuses preuves très claires et détaillées concernant l’existence d’anciens fleuves, deltas, lacs et peut-être même d’océans sur la planète rouge. Comme observé sur Terre, ces conditions agissent comme des conditions préalables pour permettre à la vie microscopique de se développer.

Pour mieux comprendre les relations de cause à effet, des chercheurs de l’Université de l’Arizona ont créé un modèle de ce à quoi ressemblerait Mars dans ces conditions d’habitabilité dans sa croûte, son atmosphère et son climat. A cette occasion, les scientifiques ont ajouté un modèle écologique basé sur des micro-organismes qui consomment du dioxyde de carbone et de l’hydrogène et produisent du méthane.

A partir de là, ils ont mesuré les conséquences et les évolutions probables de cet écosystème. L’auteur de l’étude, Boris Sauterey, a déclaré dans une interview avec New Atlas que ce processus permettait d’évaluer « la plausibilité d’une biosphère souterraine martienne ». Et si une telle biosphère existait, comment aurait-elle changé la chimie de la croûte martienne, et comment ces processus dans la croûte auraient-ils affecté la composition chimique de l’atmosphère.

Le résultat a montré que les microbes allaient non seulement survivre mais aussi se développer dans la croûte martienne, principalement dans les couches sous les 100 premiers mètres de la surface. En manipulant le modèle pour découvrir quelle serait la réponse environnementale dans certaines conditions, il a été découvert que la durée de vie de ces micro-organismes peut avoir été courte, car l’hydrogène a été éliminé et remplacé par du méthane, ce qui a déclenché un événement global de refroidissement. en quelques centaines de milliers d’années.

Bientôt, sans source d’énergie et sans temps suffisant pour s’adapter à la recherche d’une nouvelle source, ces êtres ont complètement disparu. « Le problème auquel ces microbes auraient alors été confrontés est que l’atmosphère de Mars a pratiquement disparu. Le chercheur Sauterey a déclaré qu ‘ »on ne sait pas combien de temps ils auraient pu vivre s’il n’y avait pas eu ce scénario d’épuisement ».

Aussi ronde que puisse paraître l’hypothèse, il n’est toujours pas possible de dire qu’elle est vraie. Il existe des preuves que les conditions étaient propices à la vie microbienne martienne, mais jusqu’à présent, aucune preuve n’a été trouvée de son existence. Certains prétendent que certains micro-organismes sont encore vivants aujourd’hui. Il reste à attendre le retour des échantillons de Mars pour avoir plus de données et les appliquer aux modèles pour regardez les théories.

