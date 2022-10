Qu’est-ce que l’incisiran et comment ça marche, le nouveau médicament qui réduit de moitié le cholestérol avec deux doses par an

Indiqué pour faire baisser les valeurs de « mauvais » cholestérol, le médicament a obtenu le feu vert au remboursement par l’AIFA.

Près de deux ans après son approbation, l’Agence française des médicaments (AIFA) a donné son feu vert au remboursement de l’inclisiran, un médicament innovant, capable de réduire de moitié les taux de cholestérol de basse densité (LDL-C, le soi-disant cholestérol « mauvais » ), la principale cause d’athérosclérose, la maladie vasculaire la plus répandue dans le monde et responsable d’événements coronariens et cérébrovasculaires aigus (tels que l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux). Les bénéfices du médicament, indiqué chez les adultes atteints d’hypercholestérolémie primaire ou de dyslipidémie mixte (affections entraînant des taux élevés de graisses dans le sang, y compris le cholestérol), ont été documentés dans trois essais cliniques de phase 3 qui ont montré des réductions significatives du taux de cholestérol. chez les patients qui ont pris le médicament. En particulier, le traitement – qui est administré par injections sous-cutanées – a montré une efficacité de plus de 50 % par rapport au placebo, avec des effets secondaires principalement associés à des réactions au site d’injection (telles que douleur, rougeur et éruption cutanée). Mais qu’est-ce que l’inclisiran exactement et comment agit ce médicament anti-cholestérol ?

Inclisiran, quel est le médicament qui réduit de moitié le « mauvais » cholestérol et comment ça marche

Inclisiran est le nom du principe actif du médicament, commercialisé en France sous le nom de Leqvio et développé par la multinationale pharmaceutique américano-suisse Novartis. C’est un agent thérapeutique à petits ARN interférents (siARN) capable de réduire la synthèse hépatique de la protéine PCSK9, une enzyme qui régule la dégradation des récepteurs du cholestérol LDL à la surface des cellules hépatiques. En d’autres termes, en limitant la production de PCSK9, le traitement augmente la capacité du foie à absorber le cholestérol LDL, entraînant une diminution du taux sanguin de cholestérol LDL.

Comment est-il administré et quels sont les avantages du médicament anti-cholestérol

Inclisiran en France est indiqué, en complément d’un régime pauvre en graisses, en association avec une statine (médicament hypocholestérolémiant) ou une statine avec d’autres traitements hypolipémiants lorsque la dose maximale de la statine ne réduit pas suffisamment les taux de cholestérol. Il peut également être utilisé en association avec d’autres thérapies hypolipidémiantes ou seul chez les patients qui ne peuvent pas prendre de statines.

Le médicament est administré en deux injections par an, par injection sous-cutanée, généralement dans le ventre mais aussi dans la partie supérieure du bras ou de la cuisse. Après la première injection, la dose suivante est administrée après 3 mois et tous les 6 mois par la suite. Le médicament n’est délivré que sur ordonnance et est administré par un professionnel de la santé.

« Il s’agit d’une innovation thérapeutique qui, selon nous, a le potentiel de surmonter les défis actuels de l’adhésion et de la persistance au traitement, car le nouveau médicament présente également un avantage posologique par rapport aux médicaments déjà disponibles, grâce à une administration sous-cutanée semestrielle.» a déclaré Furio Colivicchi, président de l’Association nationale des cardiologues hospitaliers (Anmco).

« Nous sommes fiers d’apporter aujourd’hui cette innovation aux patients souffrant d’hypercholestérolémie – a ajouté Valentino Confalone, PDG de Novartis France -. Les maladies cardiovasculaires représentent un domaine où il existe encore un besoin non satisfait très important et où nous avons un héritage de 30 ans. C’est précisément en vertu de cet héritage que nous continuons à investir dans la recherche pour trouver des solutions toujours plus innovantes, comme les siRna capables d’agir « en amont », c’est-à-dire d’interférer avec la production de protéines responsables de maladies. Aujourd’hui, cette technologie est appliquée à l’hypercholestérolémie, mais à l’avenir, nous prévoyons de l’utiliser également dans le traitement d’autres maladies.« .