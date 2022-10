L’OTAN décide de maintenir l’entraînement à la guerre nucléaire

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), une alliance militaire dirigée par les États-Unis, a annoncé cette semaine qu’elle maintiendrait son entraînement annuel à la guerre nucléaire. Selon le secrétaire général norvégien de l’OTAN, Jens Stoltenberg, si l’exercice était annulé, « nous enverrions un mauvais signal à Moscou ».

Officiellement, l’exercice de l’OTAN est connu sous les initiales anglaises SN. Cet acronyme suggère qu’il s’agit d’un exercice du Commandement suprême allié en Europe (d’où le « s ») avec des forces nucléaires (d’où le « n »). Cependant, de manière informelle, le test est connu sous le nom de « Steadfast Noon », qui peut être traduit par midi stable.

Il déploie des avions de chasse et des bombardiers équipés de bombes tactiques B61, ainsi que des avions ravitailleurs et de surveillance. Normalement, l’exercice se déroule sur le territoire italien, à la fois en raison de la position géographique favorable du pays à une éventuelle attaque contre la Russie, et parce que la Turquie évite de mener de telles manœuvres sur son sol.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain change de position. Au début de la guerre, en février, le pays a annulé un test de routine avec un missile intercontinental, puis en a testé quatre à la fois.

Ces dernières semaines, le gouvernement russe a intensifié l’utilisation de la rhétorique nucléaire à la suite du conflit avec l’Ukraine. Le président Vladimir Poutine et d’autres membres de son gouvernement suggèrent qu’ils pourraient se défendre avec des ogives atomiques en cas d’attaque contre les zones annexées par la Russie.

Interrogé sur le risque d’une confrontation nucléaire avec la Russie, Stoltenberg a déclaré que l’OTAN était prête à toute menace. Par ailleurs, il a de nouveau condamné les menaces atomiques de Poutine et les attaques massives de missiles menées lundi dernier (10).

Selon Folha de S. Paulo, ce type de duel rhétorique remonte à l’une des périodes les plus dangereuses de la guerre froide, lorsqu’une séquence d’exercices de l’OTAN a été considérée au Kremlin comme le signe avant-coureur d’une frappe nucléaire préventive. Nous étions en 1983 et des documents découverts au fil des ans montrent que le risque de conflit accidentel était l’un des plus élevés de l’histoire.

