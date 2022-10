SpaceX emmènera le premier touriste spatial de l’histoire sur la Lune

Ces derniers temps, plus précisément au cours des 17 dernières années, on a beaucoup parlé du tourisme spatial. La possibilité de voyager au-delà de ce monde, d’observer notre planète de loin, de flotter en microgravité et de se sentir presque comme un vrai astronaute est déjà une réalité.

Dennis Tito sur la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés du cosmonaute russe Yuri Baturin et de l’astronaute canadien Chris Hadfield, ses compagnons de la mission qui a fait de lui le premier touriste spatial au monde en 2001. Il s’envolera vers la Lune à bord du SpaceX Starship. Image : NASA

Après le lancement du singe Albert II en 1949 et du chien Laïka en 1957, tous deux au triste sort de mourir seuls et carbonisés à leur retour sur Terre, le premier vol habité avec retour réussi de ses occupants eut lieu en 1960. Les chiots Belka et Strelka sont revenus sains et saufs, suscitant l’espoir d’un vol spatial habité.

Cela s’est produit environ un an plus tard, lorsque l’astronaute Youri Gagarine est devenu la première personne à aller dans l’espace. Il a piloté le vaisseau spatial Vostok I, du programme spatial de l’ex-Union soviétique (URSS).

Si l’intervalle entre les vols des premiers animaux survivants et la première personne à aller dans l’espace n’était que d’un an, l’écart entre le premier vol humain et le voyage inaugural du tourisme spatial était bien plus grand : 40 ans séparent Gagarine du multimillionnaire- ingénieur dollar américain Dennis Anthony Tito, qui est entré dans l’histoire comme la première personne à payer pour ce privilège.

Il a payé pas moins de 20 millions de dollars américains (équivalent à environ 106 millions de reais au taux de change actuel) pour monter à bord du vaisseau spatial russe Soyouz TM-32 vers la Station spatiale internationale (ISS) le 28 avril 2001.

Il était huit jours en orbite à bord de l’ISS, en tant que membre de la mission ISS EP-1, aux côtés du cosmonaute russe Yuri Baturin et de l’astronaute canadien Chris Hadfield.

Ce mercredi (12), plus de vingt ans après cette aventure inoubliable, Tito a annoncé vouloir retourner dans l’espace avec le SpaceX Starship, cette fois accompagné de sa femme, Akiko. Cependant, pas de revisite de l’ISS. La destination cette fois sera la Lune.

«Nous avons eu notre première conversation avec SpaceX il y a un peu plus d’un an, et cela s’est produit à un moment où nous visitions les installations de l’entreprise. Nous ne pensions même pas à ce moment-là à voler ensemble », a déclaré Tito dans une interview avec CollectSPACE. « La question s’est alors posée : ‘Aimeriez-vous retourner et voler dans l’espace ?’ Eh bien, je ne veux certainement pas retourner à la station spatiale. Je ne veux même pas être en orbite autour de la Terre. Alors j’y ai pensé et j’ai dit que ça m’intéresserait d’aller sur la lune. Alors j’ai regardé Akiko et nous avons en quelque sorte eu un petit contact visuel et elle a dit: ‘Ouais, moi aussi.’ Et c’est comme ça que tout a commencé ».

Le couple a signé un contrat avec SpaceX mi 2021. Comme prévu, ils rejoindront 10 autres passagers, non encore inscrits, pour un voyage d’une semaine qui les rapprochera de la surface lunaire. Le lancement suivra une autre mission touristique Starship sur la Lune, surnommée la #chèreLuneréservé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa en 2018.

Lire la suite:

Si tout cela se concrétise vraiment, Tito, qui a actuellement 82 ans, pourrait établir un record en tant que personne la plus âgée à voler en orbite et à se rendre sur la Lune. Il est déjà plus âgé que l’actuel détenteur du record, feu l’astronaute de la NASA John Glenn, qui a piloté la navette spatiale Discovery à 77 ans. William Shatner, acteur connu pour avoir incarné le capitaine Kirk dans la saga « Star Trek », avait 90 ans lorsqu’il a décollé pour Blue Origin l’an dernier, mais la capsule qui le transportait n’est pas passée en orbite, car les vols proposés par Jeff La société de Bezos est suborbitale (« retournement » vers « frontière finale »).

Akiko, à son tour, pourrait également devenir l’une des premières femmes à voler autour de la Lune. « Je pense qu’une autre nouvelle très importante est que nous serons le premier couple à voler autour de la lune. Et j’espère que cela inspirera d’autres couples à faire de même », a déclaré Tito.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !