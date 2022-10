Quand allons-nous retourner sur la lune ? La NASA a une nouvelle date

La mission Artemis 1 a enfin une nouvelle prévision de lancement. Après avoir vu les deux premières tentatives retardées en raison de problèmes techniques et une troisième annulée en raison du passage de l’ouragan Ian en Floride, la NASA travaille désormais sur la possibilité de lancer le vaisseau spatial vers la Lune le 14 novembre.

Le délai est assez élastique, plus d’un mois à partir de maintenant, et il survient précisément en raison de la nécessité de remettre la fusée SLS (Space Launch System) sur la plate-forme et d’effectuer davantage de tests. Lorsque la dernière tentative du 3 octobre a été annulée, l’agence avait déjà passé avec succès les tests finaux. Mais avec le démantèlement de la tour, dont la taille équivaut à un immeuble de 30 étages, bon nombre de ces procédures devront être refaites.

L’échéance éloignée est aussi un moyen pour la Nasa de donner plus de temps à ses équipes pour se préparer. Dans les tentatives ratées, il y avait beaucoup de pression sur les ingénieurs en raison des problèmes techniques rencontrés à la dernière minute qui ont provoqué l’interruption du compte à rebours, parmi lesquels une fuite d’hydrogène et un problème dans la couverture thermique qui recouvre la fusée.

La nouvelle fenêtre de publication dure 69 minutes et s’ouvre à 13 h 07 HE le lundi 14 novembre. La NASA a par ailleurs réservé des opportunités de lancement de secours pour le mercredi 16 novembre à 2 h 04 et le samedi 19 novembre à 2 h 45, deux fenêtres de lancement de deux heures. La fusée devrait retourner sur la plate-forme le 4 novembre pour des tests supplémentaires et y rester jusqu’au lancement.

« Les inspections et analyses de la semaine précédente ont confirmé qu’un minimum de travail est nécessaire pour préparer la fusée et le vaisseau spatial pour le lancement depuis la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center en Floride suite à l’inversion due à l’ouragan Ian. Les équipages effectueront une maintenance standard pour réparer les dommages mineurs à la mousse et au liège du système de protection thermique et recharger ou remplacer les batteries de la fusée, diverses charges secondaires et le système de terminaison de vol.

La Strawberry Supermoon derrière la fusée de mission lunaire Artemis 1 le 14 juin 2022. Image : NASA/Ben Smegelsky

Artemis 1 Mission sur la Lune : Comprendre

La mission Artemis 1 consistera en un vol sans pilote de la capsule Orion autour de notre satellite naturel. Il sera lancé depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, au sommet de la méga-fusée Space Launch System (SLS).

En cas de succès, la mission ouvrira les portes à Artemis 2 pour emmener les astronautes en orbite autour de la Lune en 2024. Et plus tard, en 2025 ou 2026, lors d’Artemis 3, donner aux humains la possibilité de remettre le pied sur le sol lunaire.

