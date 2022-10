La beauté des lunes glacées de Jupiter révélée dans des images inédites

Des images inédites montrent deux des plus grandes lunes de Jupiter avec des détails jamais enregistrés ici sur Terre. L’enregistrement a été réalisé à l’aide du Very Large Telescope (VLT) au Chili et révèle les surfaces glacées qui façonnent la composition chimique d’Europe et de Ganymède.

Les photos prises ici depuis la Terre montrent les caractéristiques géologiques des lunes. L’enregistrement a été produit en analysant la quantité de lumière solaire réfléchie par l’atmosphère des étoiles, un processus appelé spectroscopie, qui montre la composition chimique de ces planètes.

Dans le cas de la lune Europa, qui a à peu près la taille de la planète Terre, elle a montré que sa croûte est principalement composée de glace d’eau gelée composée d’une variété de sels et d’autres matériaux. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, possède deux types de terrain. Les compositions plus récentes sont fabriquées à partir de glace à l’eau. Les plus anciens sont constitués d’un matériau gris non encore identifié.

Images des lunes joviennes Europa (à gauche) et Ganymède (à droite) capturées par le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral au Chili. (Crédit image : ESO/King & Fletcher)

Lunes de Jupiter analysées

« Nous avons cartographié les distributions des différents matériaux à la surface, y compris le givre d’acide sulfurique, qui se trouve principalement du côté d’Europe qui est le plus bombardé par les gaz entourant Jupiter », a déclaré le chef d’équipe et l’École de physique et d’astronomie. à l’Université de Leicester. doctorat a déclaré l’étudiant Oliver King dans un communiqué.

Lire la suite:

« La modélisation a révélé qu’il pouvait y avoir une variété de sels différents présents à la surface, mais a suggéré que la spectroscopie infrarouge seule est généralement incapable d’identifier les types spécifiques de sel présents. »

« Ces observations au sol aiguisent notre appétit pour notre future exploration des lunes de Jupiter », a déclaré Leigh Fletcher, qui a supervisé l’enquête du VLT sur Europe et Ganymède. « Les missions planétaires opèrent sous de fortes contraintes opérationnelles et nous ne pouvons tout simplement pas couvrir tout le terrain que nous voudrions, donc des décisions difficiles doivent être prises sur les zones de la surface de la lune qui méritent l’examen le plus minutieux. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !