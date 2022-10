Le « gaz hilarant » détecté dans l’espace peut indiquer l’existence de la vie sur d’autres planètes

Avez-vous déjà entendu parler du gaz hilarant ? Aussi appelé gaz hilarant, le composant est utilisé dans de nombreux pays lors d’interventions dentaires ou d’accouchements par exemple. Selon l’Instituto Nascer, un projet géré par un groupe d’obstétriciens de Belo Horizonte (MG), l’utilisation de la substance, appelée protoxyde d’azote (N2O), est courante au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. A faible dose, on obtient un effet anxiolytique, qui diminue l’anxiété, et un effet analgésique, qui atténue la douleur.

Représentation d’une soirée « gaz hilarant » au XIXe siècle. Image : Science Museum Group, Londres, Royaume-Uni

En inhalant le gaz hilarant, la personne entre dans un état de détente et de bonheur, une sensation similaire à celle qui nous prend lorsque nous buvons un peu trop. Le mécanisme d’action exact du gaz, découvert en 1772 par le chimiste anglais Joseph Priestley, n’est toujours pas connu, selon la revue Superinteressante.

Quelques années plus tard, on a remarqué que la substance provoquait une sensation agréable lorsqu’elle était inhalée. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle soit « sentée » lors des fêtes. Et son effet anesthésiant a été découvert comme ça.

En 1844, le dentiste américain Horace Wells assistait à une réunion lorsqu’il remarqua que l’un des invités qui avait inhalé du protoxyde d’azote était blessé mais ne semblait pas souffrir. Curieux, le dentiste décide de tester la substance et est le premier patient à se faire extraire une dent après avoir inhalé le gaz.

Dans certains pays, comme le Brésil, le protoxyde d’azote n’est autorisé qu’à des fins médicinales, servant d’anxiolytique, d’analgésique et d’anesthésique. Image : Nourinet –

Le continent européen lutte depuis quelques années contre son usage récréatif. Aux Pays-Bas et en France, la consommation est déjà interdite. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont également exprimé leur inquiétude. Le mois dernier, le gaz est entré dans la liste des substances psychoactives interdites au Portugal, où sa vente sera assimilée à du trafic de drogue, selon une décision publiée dans le Diário da República.

Ici au Brésil, le protoxyde d’azote n’est autorisé qu’à des fins médicinales et son utilisation est réglementée par la résolution 70/2008 de l’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa).

Et il semble que l’existence du gaz hilarant ne se limite pas aux limites de notre planète. Une équipe de scientifiques de l’Université de California Riverside (UCR) aux États-Unis suggère, dans un article publié ce mois-ci dans Revue d’astrophysique, qu’on peut aussi le trouver dans l’espace.

Si c’est vrai, ce ne serait pas seulement curieux (et amusant), mais cela pourrait aussi indiquer, selon les auteurs de l’étude, si une planète est habitable ou non.

« Peu de chercheurs envisagent sérieusement l’oxyde nitreux », a déclaré l’astrobiologiste UCR Eddie Schwieterman, auteur principal de la recherche, dans un communiqué de presse. « Mais nous pensons que cela pourrait être une erreur. »

Le télescope spatial James Webb, qui est venu révolutionner la recherche en astronomie, peut détecter le protoxyde d’azote dans les atmosphères d’exoplanètes. Image : Dima Zel/

Schwieterman et son équipe ont calculé comment les organismes vivants réguliers produisent de l’oxyde nitreux et ont introduit ces données dans un modèle planétaire. Ils ont ensuite déterminé que les exoplanètes habitables avec des atmosphères riches en protoxyde d’azote pouvaient être détectées par le télescope spatial James Webb (JWST).

« Dans un système stellaire comme TRAPPIST-1, le système le plus proche et le meilleur pour observer les atmosphères des planètes rocheuses, vous pouvez détecter l’oxyde nitreux à des niveaux comparables au CO2 ou au méthane », a déclaré Schwieterman.

Bien qu’il existe certaines situations non biologiques capables de générer de l’oxyde nitreux, comme la petite quantité libérée par la foudre, l’équipe UCR a tenu compte de cette possibilité dans sa modélisation.

Selon le site Web Futurism, certains scientifiques soulignent que le composant n’existe pas en grande quantité dans l’atmosphère terrestre, malgré les innombrables formes de vie qui existent ici. Schweiterman a une justification à cela. « Cette conclusion n’explique pas les périodes de l’histoire de la Terre au cours desquelles les conditions océaniques auraient permis une libération biologique beaucoup plus importante d’oxyde nitreux », a déclaré l’astrobiologiste. « Les conditions de ces périodes peuvent refléter celles d’une exoplanète aujourd’hui. »

Schweiterman pense que les observations du JWST, qui a la plus grande capacité de collecte de données jamais réalisée, pourraient aider à « ouvrir l’esprit » de ces scientifiques à l’hypothèse du protoxyde d’azote en tant que biosignature.

