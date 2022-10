Volcan Tonga : une éruption géante a aidé la nature. savoir pourquoi

En janvier 2022, le nord de l’île de Tongatapu, dans le Royaume des Tonga, a été le théâtre de la plus grande éruption volcanique sous-marine de ce siècle. Mais les scientifiques ont découvert que le phénomène, souvent lié à la dévastation, a eu des effets bénéfiques sur l’environnement.

Selon une équipe de chercheurs des universités d’Hawaï, de Mānoa et de l’État de l’Oregon, le volcan était responsable de la floraison rapide et massive de phytoplancton océanique en seulement 48 heures après l’éruption. Selon eux, la vie marine microscopique couvrait une superficie de près de 40 fois la taille de l’île d’O’ahu à Hawaï.

« Nous avons été étonnés de voir la grande région avec de fortes concentrations de chlorophylle en si peu de temps après l’éruption », a déclaré Dave Karl, co-auteur de l’étude.

L’équipe a analysé des images satellites de différents types – couleur vraie, émission de rayonnement rouge et infrarouge et réflexion de la lumière à partir de la surface de la mer – et a déterminé que le dépôt de cendres était probablement la source la plus importante de nutriments responsables de la croissance du phytoplancton. .

« Nos observations illustrent l’interconnexion et l’interdépendance étendues de différents aspects de l’environnement, indiquant peut-être même un lien sous-estimé entre le volcanisme et les écosystèmes marins peu profonds à l’échelle mondiale », a ajouté Ken Rubin, co-auteur de l’étude et volcanologue.

Trois des auteurs de l’étude avaient déjà évalué et échantillonné une prolifération mineure de phytoplancton liée à l’éruption du Kilauea en 2018. À ce moment-là, les impacts potentiels des éruptions volcaniques sur les écosystèmes océaniques étaient déjà évidents.

« Quand j’ai entendu parler de l’éruption des Tonga, il était assez simple de modifier le code informatique que j’ai écrit pour analyser les mesures satellites autour d’Hawaï afin de déterminer l’impact de l’éruption des Tonga sur l’écosystème océanique voisin », a déclaré Barone. « Dès le premier instant où nous avons vu les résultats de l’analyse, il était clair qu’il y avait une réponse rapide du phytoplancton sur une grande région. »

En quoi est-ce important?

Le phytoplancton est un minuscule organisme photosynthétique qui sert de base alimentaire à la vie marine. Il produit également de l’oxygène et élimine le dioxyde de carbone, qui est responsable du réchauffement climatique, de l’atmosphère.

Malgré ce rôle important, la croissance de ces algues microscopiques est limitée par les faibles concentrations de nutriments dissous à la surface de l’océan. Cependant, l’étude a montré que sa concentration peut augmenter rapidement lorsque des éléments nutritifs sont disponibles dans l’environnement.

« Bien que l’éruption de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai se soit déroulée sous l’eau, un important panache de cendres a atteint une hauteur de plusieurs dizaines de kilomètres dans l’atmosphère. Les retombées de cendres ont fourni des nutriments qui ont stimulé la croissance du phytoplancton, qui a atteint des concentrations bien au-delà des valeurs typiques observées dans la région », a expliqué Benedetto Barone, auteur principal de l’étude et océanographe à l’Université d’Hawaï.

Cette découverte pourrait aider à prédire comment certains environnements marins réagiront lorsque des nutriments leur seront ajoutés. Par ailleurs, cela ouvre la voie à une discussion sur la manière dont la technologie peut aider à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère grâce à la fertilisation des océans.

A lire aussi :

Via Phys.org

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !