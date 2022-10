Un sursaut gamma colossal établit un record

Les scientifiques ont détecté une explosion colossale de rayons gamma le 9 octobre. L’événement a été classé comme « détenteur d’un record » par les observatoires de diverses parties du monde. Initialement, le phénomène a été décrit comme un flash de rayons X, mais une analyse ultérieure a indiqué qu’il s’agissait bien d’une violente action de rayons gamma.

Le phénomène s’appelait initialement Swift J1913.1+1946, mais après reclassification, il a été renommé GRB221009A. L’explosion s’est produite à seulement 2,4 milliards d’années-lumière et est considérée comme l’une des plus proches jamais enregistrées, tout en atteignant plus de 18 téraélectronvolts d’énergie de rayons X libérés.

Même s’il est environ 20 fois plus proche de la Terre pour le standard de ce type de sursaut de rayons X, l’événement ne présente aucun risque pour nous. Cependant, la détection de GRB221009A permettra l’étude de ce type de phénomène de manière plus intense que jamais, car la forte luminosité permet de l’observer plus facilement.

Sursaut gamma record

« Cet événement étant si proche mais aussi très énergétique indique que la lumière radio, optique, X et gamma qu’il produit est extrêmement brillante et donc facile à observer. Nous pouvons donc étudier ce GRB avec de nombreux télescopes grands et petits à travers le monde et collecter des ensembles de données très complets au fur et à mesure qu’il s’éclaircit puis disparaît », explique l’astronome et experte en événements transitoires Gemma Anderson à ScienceAlert.

Les sursauts gamma marquent généralement la fin de la vie d’une étoile massive et parviennent à libérer plus d’énergie en quelques secondes que le soleil n’en produirait en 10 milliards d’années. Le rayonnement gamma résulte de la désintégration radioactive des noyaux atomiques et est considéré comme la forme de lumière la plus énergétique de l’univers.

« Lorsque vous avez affaire à des explosions cosmiques qui font exploser des débris stellaires à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, laissant un trou noir derrière vous, vous observez la physique se dérouler dans les environnements les plus extrêmes impossibles à recréer sur Terre », a déclaré Anderson. ajoutée.

« Nous ne comprenons toujours pas entièrement ce processus. Une explosion aussi proche indique que nous pouvons collecter des données de haute qualité pour étudier et comprendre comment ces explosions se produisent.

