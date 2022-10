Samantha Cristoforetti reviendra sur Terre demain (avec une petite blessure « de l’espace » sur son front)

A 23h41 le 13 octobre, Samantha Cristoforetti reviendra sur Terre, avec un atterrissage spectaculaire dans l’Atlantique. C’est la première fois pour un astronaute italien.

Samantha Cristoforetti. Crédit : SpaceX/ESA/Nasa/Twitter

Après environ 6 mois, la mission Minerva de Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale (ISS) s’est terminée. L’astronaute française, qui est devenue la première femme européenne commandant du laboratoire orbital le 28 septembre dernier, accueillera les autres membres de l’équipage dans l’après-midi d’aujourd’hui (12 octobre) et sera transférée avec Bob Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins dans l’équipage Navette Dragon de SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk qui permet depuis quelques mois aux États-Unis de s’affranchir des navettes russes Soyouz pour le transport d’astronautes vers et depuis l’ISS (après le retrait des Navettes). Selon l’horaire actuel, l’écoutille du vaisseau spatial devrait se fermer vers 23 heures aujourd’hui, tandis que le détachement de la station spatiale devrait avoir lieu vers 1 heure du matin le jeudi 13 octobre. Après un voyage d’environ 22 heures, la navette doit atterrir à 23h41 dans l’océan Atlantique, au large de la Floride.

Il y a encore des incertitudes sur les heures exactes du retour en raison des conditions météorologiques, cependant, selon les dernières indications, le retour du SpaceX Crew-4 devrait se dérouler comme prévu. Il peut être suivi en direct sur les Web TV officielles de la NASA et de l’ESA. Curieusement, ce sera le premier atterrissage d’un astronaute italien revenant de l’espace. Les retours de nos compatriotes – dont celui de Cristoforetti elle-même dans sa précédente mission « parmi les étoiles », Futura de 2014/2015 – se sont en effet toujours produits sur le continent, par exemple dans les steppes du Kazakhstan à bord de la navette russe Soyouz. Le 6 février 2020, après 201 jours passés dans l’espace, l’astronaute italien Luca Parmitano est revenu sur Terre à bord d’une navette Soyouz MS-13 arrivant en plein pays d’Asie centrale. Désormais, pour la première fois, l’un de nos astronautes pourra vivre le frisson du spectaculaire splashdown, bien gravé dans la mémoire collective pour le retour des missions Apollo, il y a plus d’un demi-siècle.

Une autre curiosité accompagnera le retour sur Terre de Samantha Cristoforetti. Dans une vidéo publiée sur TikTok et Twitter le 11 octobre, en effet, l’astronaute s’est montré avec une tache bien visible sur le front. Dans la vidéo, dans laquelle il expliquait – toujours souriant – le comportement de la Station spatiale internationale à l’aide d’un gyroscope, il ne faisait aucune mention des causes de la blessure, alimentant une certaine inquiétude chez ses nombreux followers. L’Agence spatiale européenne (ESA) a rassuré tout le monde, expliquant dans une note que l’astronaute « n’a pris qu’un petit coup » sur la tête et qu’il n’y a absolument aucun problème. Bref, tout va bien et ce ne sera certainement pas une blessure au front pour inquiéter Cristoforetti, prêt à retourner sur Terre.

Lors d’une conférence de presse, l’astronaute turinois a déclaré espérer revoir bientôt sa famille et ses amis et prendre une bonne douche (un désir commun à tous les astronautes de retour). Il aimerait aussi profiter de la nature et des milieux naturels. De plus, l’espace est « froid et noir », comme l’a déclaré l’acteur William Shatner – qui jouait le capitaine Kirk de Star Trek – après son expérience à bord de la navette New Shepard de Blue Origin. Il n’y a donc rien de mieux que de pouvoir embrasser les couleurs et les merveilles de la nature après des mois « parmi les étoiles ». Bon retour Samantha !