Les tremblements de terre en Californie sont mystérieusement précédés de changements dans le champ magnétique terrestre

Lorsque le prochain grand tremblement de terre frappera quelque part dans le monde, il arrivera à l’improviste, détruisant les infrastructures et mettant des vies en danger.

Cependant, dans les jours précédant l’événement, des forces géologiques titanesques seront déjà à l’œuvre, déformant la croûte de manière subtile qui pourrait, en théorie, prédire la catastrophe à venir.

Lire la suite:

Un signal possible pourrait impliquer des oscillations dans le champ magnétique qui va et vient autour de notre planète. Pendant des décennies, les chercheurs ont débattu du bien-fondé de la recherche de signatures magnétiques de répliques imminentes faute de preuves convaincantes.

Une nouvelle étude de QuakeFinder, un projet de recherche humanitaire de la société de services d’ingénierie système Stellar Solutions, en collaboration avec l’équipe Google Accelerated Science, conclut qu’il peut y avoir de bonnes raisons de poursuivre la recherche. L’étude a été publiée dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

En appliquant l’apprentissage automatique aux mesures terrestres des changements magnétiques locaux lors de la préparation de plusieurs tremblements de terre importants en Californie entre 2005 et 2019, les chercheurs ont trouvé des signes d’un schéma qui nécessitent une étude plus approfondie.

Image : Tremblement de terre

Cela ne veut pas dire que l’effet qu’ils ont observé pourrait nécessairement être utilisé pour prédire les tremblements de terre, mais c’est toujours une piste fascinante pour les études futures.

« Nous ne prétendons pas que ce signal existe avant chaque tremblement de terre », a déclaré le directeur de QuakeFinder, Dan Schneider. Cependant, les résultats peuvent être suffisants pour maintenir le sujet controversé des prédictions électromagnétiques de grands tremblements vivant un peu plus longtemps.

Les hypothèses sous-jacentes aux fluctuations hypothétiques du champ magnétique avant les tremblements de terre semblent tout à fait raisonnables.

Certains soutiennent que l’accumulation massive de pression dans la croûte avant un tremblement de terre pourrait, en théorie, modifier suffisamment les propriétés des couches rocheuses pour influencer leur conductivité.

D’autres études suggèrent que des poches de gaz piégé s’accumulent avant d’être libérées, créant les courants électriques nécessaires pour affecter l’activité magnétique.

La détection des changements de fréquence ultra-basse qui en résultent dans le champ magnétique avertirait les autorités que quelque chose de grand est sur le point d’éclater, leur donnant le temps de se préparer de la même manière que les communautés peuvent le faire avec un ouragan en pleine croissance.

Malheureusement, ce qui semble être une idée prometteuse se heurte à plusieurs obstacles dans l’application.

D’une part, beaucoup de choses peuvent créer des oscillations à basse fréquence dans des zones locales d’un champ magnétique. Même une augmentation du trafic à proximité ou de petits changements dans l’activité solaire peuvent introduire un bourdonnement qui peut être confondu avec une perturbation géologique.

Démêler un signal fiable à partir de ce bruit nécessite un équipement de mesure précis à des emplacements fixes à proximité de tremblements considérables. Même lorsque cela se produit, suffisamment de tremblements de terre de la bonne taille doivent être enregistrés pour un échantillonnage statistique.

Avec des sites de recherche situés à proximité de failles dans tout l’État de Californie, Quakefinder est dans une position solide pour surmonter ces obstacles.

Des magnétomètres enterrés sur les différents sites de recherche ont fourni aux chercheurs des données considérables sur les séismes de magnitude supérieure à 4,5.

Après avoir sélectionné des tremblements de terre pour lesquels il y avait des mesures à partir de deux emplacements proches et excluant des paires d’emplacements sans enregistrements appropriés, les chercheurs se sont retrouvés avec des mesures sur 19 tremblements de terre.

Image : Andrey VP/

Cet échantillon a ensuite été divisé en deux groupes, l’un servant de base à une étude d’apprentissage automatique qui tentait de filtrer les modèles possibles d’influences connues, le second groupe servant de cas de test pour les résultats possibles.

Le rapport signal sur bruit identifié par le procédé et confirmé par le test n’était pas exactement fort. Comme les chercheurs l’admettent dans leur rapport publié, les anomalies électromagnétiques évidentes avant les tremblements de terre « auraient été observées, documentées et acceptées bien plus tôt » dans les enquêtes précédentes.

Mais ils suggèrent que quelque chose d’intrigant se cache dans la lueur électromagnétique, comme un « cri » suspect dans la tempête, qui pourrait être présent jusqu’à trois jours avant qu’un tremblement de terre ne se produise. Affiner la méthode des chercheurs en utilisant un échantillon plus large peut identifier ce qui se passe.

Si de futures études annonçaient un bourdonnement crédible de catastrophe imminente dans le champ magnétique d’une région, il se peut que ce ne soit toujours pas un « air » universel, nécessitant encore plus de tests dans plusieurs endroits du monde.

Pour l’instant, l’idée d’utiliser de petits changements dans le champ magnétique de la planète pour prédire les tremblements reste controversée. Mais motivée par des résultats comme ceux-ci, une enquête plus approfondie pourrait enfin révéler les murmures secrets d’un échec au point de rupture.

Via Alerte scientifique

Image en vedette : TonelloPhotography/

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !