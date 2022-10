Le changement climatique augmente-t-il le nombre d’ouragans ?

Après que les ouragans Fiona et Ian aient fait des ravages dans les pays d’Amérique centrale et du Nord, une question pertinente se pose : le changement climatique est-il lié à ces deux événements ? Bien que certaines études corroborent ce point de vue, d’autres montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre elles.

Bien qu’il existe déjà des preuves montrant une relation de cause à effet entre les activités humaines et les répercussions négatives sur la planète, on ne sait toujours pas si ces changements climatiques intensifient le nombre d’ouragans et de tempêtes tropicales sur Terre.

Le chercheur Thomas Knutson, qui étudie le changement climatique et les ouragans au Laboratoire de dynamique géophysique (GFDL) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a déclaré à LiveScience qu’une planète qui se réchauffe aura des saisons d’ouragans plus intenses et une augmentation de la mer, causée par le fonte des glaciers. Ce scénario est parfait pour que des atterrissages se produisent, c’est-à-dire pour des tempêtes qui passent au-dessus de l’eau, atteignant des portions de terre.

De plus, le réchauffement climatique génère également une augmentation des précipitations et de la température de surface de la mer. À mesure que ces facteurs augmentent, les ouragans deviennent plus forts. À cet égard, certains modèles climatiques ont prédit qu’une augmentation de 2 °C des températures mondiales se traduirait par un pourcentage plus élevé d’ouragans atteignant la catégorie 5, avec des vitesses soutenues de 252 km/h.

Outre l’intensité, la vitesse des ouragans serait également affectée. Il y aurait une augmentation de 5 % en moyenne, ce qui stimulerait davantage les éboulements. Dans une étude antérieure, publiée en 2005 dans la revue Nature, les scientifiques ont trouvé une forte corrélation entre les ouragans de l’Atlantique et les températures de surface de la mer. À cette époque, on estimait que le monde pourrait faire face à une augmentation de 300 % de l’activité des ouragans d’ici 2100.

Système d’équilibres dans le réchauffement climatique

Malgré ces prédictions catastrophiques, aucune d’entre elles ne s’est réellement réalisée. L’une des explications avancées par les scientifiques est que si les surfaces marines plus chaudes sont idéales pour les ouragans, les tempêtes qui entrent en collision avec une atmosphère chaude ont tendance à se dissiper avant de faire beaucoup de dégâts.

Dans ce sens, une autre étude publiée dans Nature a montré que le changement climatique pourrait être lié à une diminution globale du nombre d’ouragans. Le réchauffement de la surface des mers s’accompagne d’un réchauffement de la haute troposphère, ce qui « freine » l’intensité de l’ouragan.

Mais Knutson s’attend toujours à voir une augmentation. Bien que le nombre d’ouragans n’ait pas augmenté, leur intensité s’est aggravée dans le bassin atlantique au cours des 40 dernières années. Pourtant, cette augmentation ne peut être attribuée au changement climatique.

Selon Knutson, étant donné le nombre de variables qui peuvent affecter la formation et la force des ouragans, il peut être « prématuré de conclure avec une grande confiance que l’augmentation des gaz à effet de serre d’origine humaine a eu un impact détectable sur l’activité des ouragans du bassin ». du passé atlantique ».

L’augmentation des inondations entraîne des ouragans plus intenses

Cependant, Knutson a déclaré que le changement climatique rendra certainement les futures saisons des ouragans plus dangereuses, avec des inondations côtières plus fréquentes, une augmentation des précipitations et un réchauffement des mers, favorisant la formation de tempêtes plus intenses.

En 2020, après avoir analysé 4 000 cyclones tropicaux, qui se sont produits au cours des 39 dernières années, les chercheurs ont conclu que les ouragans se renforcent et que les cyclones tropicaux majeurs deviennent plus fréquents, tout comme les modèles l’avaient prédit. L’ouragan Ian, qui a fait des centaines de morts, a été l’ouragan le plus meurtrier de Floride depuis 1935, selon le Washington Post. Par conséquent, cela pourrait être un signe d’avertissement pour que la question du changement climatique reste toujours sur le radar.

