Des scientifiques découvrent le « cœur antique » de la Voie lactée

Les astrophysiciens ont peut-être trouvé le noyau le plus ancien de la Voie lactée, « l’ancien cœur », la partie d’origine des étoiles autour de laquelle toutes les autres étoiles se sont formées. Cet ancien noyau est situé dans la constellation du Sagittaire et abrite 18 000 des étoiles les plus anciennes.

On pense que ces anciennes étoiles faisaient partie de la protogalaxie qui a donné naissance à la Voie lactée. Ils représentent environ 0,2% de la masse totale de la galaxie, ont découvert les chercheurs. Bien qu’ils aient été publiés, les résultats n’ont pas encore passé l’examen par les pairs, un élément important de la validation d’une étude scientifique.

Pour arriver à cette découverte, les chercheurs ont utilisé les données de l’observatoire Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA). Cet observatoire a été lancé en 2013, dans le but d’assembler la carte la plus détaillée et la plus précise de la Voie lactée.

L’astronome de l’Institut Max Planck d’astronomie, Hans-Walter Rix, auteur de l’étude, a déclaré qu’il n’est pas nouveau que les scientifiques recherchent des étoiles plus anciennes dans la galaxie qui abrite le système solaire. « Maintenant, nous avons montré qu’ils sont là en grand nombre », a déclaré Rix à Live Science. Il a même comparé cette découverte au travail d’un archéologue : « C’est comme faire de l’archéologie dans une cité antique. Nous montrons que les ruines les plus anciennes et les plus primitives se trouvent au centre de la ville « moderne ».

Pour trouver le « vieux cœur » de la Voie lactée, les astronomes se sont tournés vers sa région centrale, où se trouvaient une petite proportion d’étoiles du même âge que la Voie lactée – environ 13 milliards d’années. En examinant les trajectoires, les collisions et les compositions stellaires, les chercheurs ont pu séparer les étoiles qui composent l’ancien cœur des étoiles originaires d’une galaxie naine.

Selon Rix, « Ces étoiles représentent environ la moitié de la masse stellaire totale qui naît une fois. » Pour lui, c’est la raison qui maintient au moins la moitié d’entre eux en vie à ce jour.

Autres facteurs associés à l’histoire de la Voie lactée

En plus de cette découverte, il a également été possible de regardez deux autres nouveautés. Tout d’abord, il a été constaté que le noyau de la Voie lactée a commencé sa vie de manière stationnaire ; finalement, il a pris de la vitesse de rotation à mesure que le centre de masse de la galaxie grandissait. Deuxièmement, malgré de multiples fusions avec des galaxies plus petites, l’amas d’étoiles situé au centre de la Voie lactée souligne que son noyau n’a pas été envahi par des collisions d’autres galaxies.

Après un examen par les pairs et de nouvelles études, il sera possible de découvrir encore plus de détails sur les premières années de la Voie lactée, comme même la formation des premiers éléments chimiques connus aujourd’hui.

