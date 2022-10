La Russie se réchauffe plus vite que le reste du monde

On sait que les températures mondiales augmentent en raison du changement climatique, le taux de réchauffement augmentant de plus en plus au fil du temps. Depuis 1981, l’indice a été plus du double de la période préindustrielle, qui a marqué une augmentation de 0,08 ºC chaque décennie. Les climatologues soulignent que la Russie en particulier vit cela à un rythme plus rapide que la planète en général.

Depuis 1981, le taux d’augmentation du réchauffement climatique a été plus du double de celui de la période préindustrielle, qui a vu une augmentation de la température de 0,08°C tous les dix ans. Image : Robsonphoto –

Igor Shumakov, chef du Service fédéral russe d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement (ROSHYDROMET), a déclaré au journal Novye Izvestia, lundi (10), que les sept dernières années ont été les plus chaudes pour le pays.

« La probabilité qu’au moins une année sur les cinq prochaines soit plus chaude que l’année la plus chaude, 2016, dépasse 90% », a déclaré Shumakov. « Le territoire russe se réchauffe plus vite que la planète dans son ensemble. Les températures dans la région polaire augmentent, la banquise rétrécit, le pergélisol se dégrade et le changement climatique est sur le point de s’aggraver.

Les glaciers et la fonte des glaces dans l’océan Arctique dans l’image satellite du système Copernicus Sentinel. Image : Trismégiste san –

Vladimir Kattsov, un expert du climat à l’Observatoire géophysique principal de Voeikov, en Russie, a révélé au site Web newsweek que le pays se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste du monde. « La terre se réchauffe plus rapidement que l’océan en raison des différences de capacité calorifique », a-t-il expliqué.

« L’océan Arctique, qui couvre une proportion importante du territoire russe, se réchauffe particulièrement rapidement en raison de la soi-disant » amplification polaire « du réchauffement climatique », a ajouté Kattsov.

La perte de glace de mer est l’une des raisons les plus citées pour lesquelles cela se produit, car la glace de mer a tendance à réfléchir plutôt qu’à absorber la chaleur du Soleil. Lorsque la glace de mer fond, elle laisse derrière elle la surface de l’océan, qui est plus sombre et absorbe plus de chaleur du soleil – et plus de chaleur indique plus de fonte de glace.

Julienne Stroeve, professeur d’observation polaire et de modélisation à l’University College de Londres, a déclaré qu’elle n’était pas sûre que les informations selon lesquelles la Russie se réchauffait plus rapidement que le reste de la planète étaient correctes, mais a déclaré qu’elle pensait que c’était plausible. « Le réchauffement amplifié dans la région arctique est en grande partie le résultat de la perte de glace de mer et également de l’enlèvement précoce de la couverture de neige printanière. Les deux permettent à l’océan et à la terre de se réchauffer.

Elle a ajouté que la Sibérie a connu une chaleur record ces dernières années, conformément à l’amplification arctique susmentionnée. « Je ne me suis pas spécifiquement penché sur les modèles météorologiques pour la Sibérie, mais les crêtes de haute pression sont courantes et si vous avez un schéma de blocage, les extrêmes météorologiques sont bloqués pendant de plus longues périodes. »

