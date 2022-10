La collision d’un vaisseau spatial a changé la trajectoire d’un astéroïde, selon la NASA

La NASA a déclaré ce mardi (11) que la mission DART avait réussi son objectif de modifier l’orbite de l’astéroïde Dimorphos avec l’impact d’un vaisseau spatial. Lancée il y a deux semaines, la mission avait déjà réussi à atteindre la cible, mais il a encore fallu attendre qu’un changement de trajectoire de l’astre soit détecté.

« Nous avons tous la responsabilité de protéger notre planète. Après tout, c’est le seul que nous ayons », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Cette mission montre que la NASA essaie d’être prête à tout ce que l’univers nous lance. La NASA a prouvé que nous sommes sérieux en tant que défenseurs de la planète. C’est un moment déterminant pour la défense planétaire et l’ensemble de l’humanité, démontrant l’engagement de l’équipe exceptionnelle de la NASA et des partenaires du monde entier.

Avant l’impact DART, Dimorphos a mis 11 heures et 55 minutes pour orbiter son plus gros astéroïde Didymos. Depuis la collision intentionnelle de DART avec Dimorphos le 26 septembre, les astronomes utilisent des télescopes sur Terre pour mesurer à quel point ce temps a changé. Maintenant, l’équipe de recherche a confirmé que l’impact du vaisseau spatial a modifié l’orbite de Dimorphos autour de Didymos de 32 minutes, raccourcissant l’orbite de 11 heures 55 minutes à 11 heures 23 minutes. Cette mesure a une marge d’incertitude d’environ plus ou moins 2 minutes.

« Ce résultat est une étape importante vers la compréhension du plein effet de l’impact de DART sur son astéroïde cible », a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA au siège de la NASA à Washington. « Au fur et à mesure que de nouvelles données arrivent chaque jour, les astronomes seront en mesure de mieux évaluer si, et comment, une mission comme DART peut être utilisée à l’avenir pour aider à protéger la Terre d’une collision avec un astéroïde, si nous en découvrons un venant dans notre direction. . ”

« DART nous a fourni des données fascinantes sur les propriétés des astéroïdes et l’efficacité d’un impacteur cinétique en tant que technologie de défense planétaire », a déclaré Nancy Chabot, responsable de la coordination DART au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) à Laurel, Laurel. . « L’équipe DART continue de travailler sur ce riche ensemble de données pour bien comprendre ce premier test de défense planétaire de déviation d’astéroïdes. »

