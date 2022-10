Hubble montre un « voile » de gaz et de poussière autour d’une jeune étoile

En opération depuis 32 ans, après avoir été lancé par l’ancien programme de navette spatiale de la NASA, le télescope spatial Hubble continue, à ce jour, de nous fournir des images de plus en plus fascinantes du cosmos et de fournir des informations scientifiques importantes.

L’enregistrement montre cette fois une jeune étoile entourée de nuages ​​aux couleurs chaudes qui, bien qu’ils puissent sembler paisibles, les scientifiques ont découvert qu’il s’agissait d’une région très agitée.

Ce paysage fait partie d’un lieu appelé IRAS 05506+2414. L’Agence spatiale européenne (ESA), qui collabore avec la NASA sur le projet Hubble, a révélé dans un communiqué que le télescope avait permis d’obtenir des informations fondamentales sur cette région considérée comme un véritable « suaire » spatial.

Selon l’ESA, les astronomes ont utilisé la caméra Wide Field Camera 3 sensible de Hubble pour découvrir l’emplacement exact de la jeune étoile dans l’espace, supposée se trouver à plus de 9 000 années-lumière dans la constellation du Taureau.

D’après le site espace.com, avec une distance plus précise en main, les astronomes peuvent regardez des détails tels que la luminosité, la quantité d’énergie émise par l’étoile, sa masse, entre autres. Toutes ces données aident les chercheurs à formuler des hypothèses plus cohérentes sur l’origine du flux inhabituel de gaz émanant de la jeune étoile.

Comme le dit la publication Instagram de l’ESA, le matériau jaillit comme un « spray en forme d’éventail » particulier du centre de l’image à des vitesses allant jusqu’à 350 kilomètres par seconde. Le phénomène peut être considéré comme un exemple d’événement explosif causé par la perturbation d’un système stellaire jeune et massif.

