Une femme âgée perd sa fortune à cause d’un escroc qui prétend être un astronaute russe piégé dans l’espace

Pouvez-vous imaginer recevoir un message de quelqu’un prétendant être un astronaute russe coincé dans l’espace et ayant besoin d’argent pour revenir sur Terre ? C’est ce qui est arrivé à une femme de 65 ans, qui a perdu 4,4 millions de yens (environ 160 000 R$) dans une arnaque.

La femme s’est rendue à la police après avoir soupçonné qu’il s’agissait d’une fraude, mais avant cela, elle avait déjà perdu beaucoup d’argent dans le jeu. Selon le journal local « Yomiuri Shimbun », la victime et « l’astronaute » se sont rencontrés sur Instagram. L’escroc a posté plusieurs photos de l’espace sur le réseau social et a dit à la femme qu’il travaillait sur la Station spatiale internationale (ISS), avec un accès limité à son téléphone portable.

Une femme âgée a été frappée par un prétendu « astronaute »

Dans les messages échangés avec la victime sur une application japonaise, l’escroc a déclaré qu’il vivrait au Japon et a même demandé à la femme âgée de l’épouser. Cependant, le « mariage » ne serait possible que si l’homme parvenait à revenir sur Terre et pour cela il aurait besoin d’argent. C’est alors que la femme a commencé à faire des transferts.

Lire la suite:

« J’ai cru les noms de véritables institutions, comme la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et la JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) », a déclaré la victime à la police.

Entre le 19 août et le 5 septembre, la femme âgée a payé environ 4,4 millions de yens en cinq versements. Après que les demandes d’argent de « l’astronaute » se soient poursuivies, la femme a décidé de s’adresser aux autorités. Le poste de police Higashiomi de la préfecture de Shiga enquête actuellement sur l’affaire.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !