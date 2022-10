Tom Cruise pourrait être le premier acteur à tourner un film dans l’espace

En plus des ambitieux projets d’exploration spatiale, la NASA et SpaceX aideront à l’enregistrement d’un film qui a pour toile de fond… l’espace. L’acteur qui devait jouer dans le film était la star hollywoodienne Tom Cruise, 60 ans, qui a l’habitude de faire des cascades sans utiliser de cascadeurs, mais qui devra monter d’un cran s’il se lance vraiment dans cette entreprise spatiale.

Si le prochain du cinéaste Doug Liman, dit « Bourne Identity » se développe comme prévu, l’acteur américain pourrait être la première star à tourner des scènes dans l’espace. Doug et Tom Cruise ont déjà travaillé ensemble

Le film de 2014 « Edge of Tomorrow », qui montre la Terre envahie par des extraterrestres et Bill Cage (Tom Cruise) condamné à revivre encore et encore la date du conflit final entre humains et extraterrestres, a été réalisé par le duo. Selon BBC News, les deux ont décidé de contacter Universal Pictures pour poursuivre le projet pionnier.

Image : Photo de Tom Cruise lors d'une remise de prix à Los Angeles.

La construction de l’histoire ne s’est pas faite récemment, le scénario, aux plans ambitieux de tournage dans l’Espace, a été présenté pour la première fois en 2020, mais son appréciation et sa transmission ont été interrompues par la pandémie.

La présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, a révélé que la majeure partie du film sera tournée sur Terre, mais le point culminant de l’intrigue mettra en vedette Tom Cruise conduisant une fusée vers la Station spatiale internationale (ISS).

Tom Cruise pourrait être le premier acteur de cinéma à aller dans l’espace

En plus de ce petit « spoiler », l’exécutif a également détaillé que l’acteur « vivra un homme malchanceux qui sera peut-être la seule personne capable de sauver la Terre ». Les attentes élevées et l’euphorie de Langley avec le film sont liées au fait que la star hollywoodienne est « le premier civil à faire une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale ».

Après le succès au box-office avec « Mission : Impossible » et « Top Gun », qui ont généré un retour financier de milliards de dollars, faire un film dans l’espace peut être facile pour Tom Cruise, reconnu pour l’excellent travail dans ses scènes d’action, fait souvent sans double.

