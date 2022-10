Ex-Blue Origin parie sur une conception différenciée pour réutiliser la fusée plus rapidement

Andy Lapsa, un ancien employé de Blue Origin qui a travaillé dur pour faire avancer le développement de certains des moteurs de fusée les plus avancés au monde, a des ambitions de carrière ambitieuses en tant qu’ingénieur aérospatial : il vise à construire un véhicule de conception entièrement nouvelle qui peut être rapidement réutilisable. .

« C’est l’état final inévitable », a déclaré Lapsa à propos des fusées à faible coût capables de décoller, d’atterrir et de voler à nouveau le lendemain. « Ça va arriver. C’est juste une question de qui le fait et quand. »

Alors qu’il travaillait dans l’entreprise de Jeff Bezos, il a aidé à développer le puissant moteur BE-4, avant de devenir directeur du programme BE-3. « J’adore la vision de Jeff pour l’espace », a déclaré Lapsa dans une interview avec le site Web. Ars Technica. « J’ai travaillé en étroite collaboration avec lui pendant un certain temps sur différents projets et je suis à 100 % d’accord avec la vision. De plus, je pense que je dirais que je vais laisser leur histoire d’exécution parler d’elle-même et j’ai pensé que nous pourrions aller plus vite. »

Prototype du deuxième étage récupérable de la fusée conçue par Stoke Space. Image: Espace Stoke / Divulgation

Cela pourrait être une manière polie de dire que plus de deux décennies après que Bezos a fondé Blue Origin, la société n’a toujours pas atteint l’orbite – ses vols sont classés comme suborbitaux. « En vol orbital, le vaisseau spatial peut faire le tour de la Terre, c’est-à-dire partir et revenir dans l’atmosphère à partir du même point, le vol suborbital n’a pas la vitesse pour terminer cette trajectoire, donc le vaisseau spatial monte jusqu’à un point maximum puis retombe sur Terre », a déclaré l’astrophysicien du Centro Universitário FEI, Cássio Barbosa, dans une interview avec G1.

Il y a donc trois ans, Lapsa et son collègue Tom Feldman, également spécialiste des fusées, ont commencé à chercher un endroit pour faire la différence plus rapidement, motivés par le désir d’inaugurer l’ère de l’accès régulier à faible coût à l’espace et l’avenir qui pourrait déverrouiller pour l’humanité.

Les ingénieurs de propulsion ont analysé l’industrie américaine, qui se composait de dizaines de compagnies de fusées. Après avoir vérifié certains scénarios favorables possibles, ils ont finalement envisagé SpaceX.

Lapsa a déclaré que lui et Feldman recherchaient trois ingrédients clés dans une entreprise : des fusées rapides et réutilisables, la bonne équipe d’ingénieurs et une histoire d’« exécution comme d’habitude ».

SpaceX a à peu près coché toutes les cases, car l’objectif principal de l’entreprise était la fusée Starship révolutionnaire et réutilisable. De plus, elle maintenait « l’équipe d’ingénieurs de fusées la plus grande et la plus talentueuse au monde », et aucune autre entreprise ne volait plus qu’elle.

Cependant, encore, Lapsa a estimé que ce n’était pas le plus approprié. « Ils ont sans aucun doute une incroyable histoire d’exécution, de choses inspirantes qui ont complètement transformé notre industrie », a déclaré l’ingénieur en aérospatiale. « Mais je pense qu’il y a de la place pour un style d’entreprise différent. On parle beaucoup avec des gens qui quittent SpaceX après trois, cinq, dix ou 15 ans. Ils sont épuisés.

Stoke Space est né

Ainsi, fin 2019, Lapsa et Feldman n’ont trouvé d’autre choix que de fonder leur propre entreprise, Stoke Space, animés par la ferme conviction que l’avenir qu’ils souhaitaient n’était pas en train de se produire, mais qu’il était à portée de main. « Nous avons fait un acte de foi et avons sauté d’une falaise », a déclaré Lapsa.

La plupart des fabricants de fusées construisent d’abord une petite fusée non récupérable pour apprendre à se rendre dans l’espace. Cependant, Stoke Space a commencé avec l’objectif de construire une fusée entièrement réutilisable dès le premier jour, qu’une autre entreprise privée ou une agence gouvernementale ait fait de même ou non.

Il fallait d’abord créer un projet exécutable, c’est-à-dire « qui ne nécessite pas de nouvelles découvertes scientifiques ». Ils voulaient également un véhicule qui puisse être récupéré le plus rapidement possible, pour être prêt à voler à nouveau le lendemain.

Ces exigences de haut niveau ont guidé les décisions de conception de Stoke. La fusée devrait être robuste et capable de tolérer une éventuelle panne sans être perdue, le tout sans nécessiter d’inspections détaillées ou de reconstructions importantes entre les lancements.

SpaceX avait déjà montré la voie lors du lancement et de la récupération du premier étage avec le Falcon 9 et son décollage et atterrissage verticaux, alors les gens de Stoke ont choisi de le faire avec le deuxième étage. « L’industrie ne sait pas encore vraiment à quoi ressemble un deuxième étage réutilisable », a déclaré Lapsa.

Alors que la petite équipe travaillait sur l’ingénierie, Lapsa a également commencé à acquérir des compétences en matière de collecte de fonds financiers. Comme il a vu l’industrie spatiale commerciale attirer des milliards de dollars en capital-risque et plus tard en investissements publics par le biais de sociétés d’acquisition à vocation spéciale, il a pensé qu’il ne serait pas si difficile de lever des fonds pour un concept de lancement innovant. Mais… il avait tort.

« La plus grande surprise pour moi est qu’il est très, très difficile de collecter des fonds », a déclaré Lapsa. « Vous voyez beaucoup de gros titres comme XYZ lève un million de dollars, et je me disais: » OK, à quel point cela peut-il être difficile? Eh bien, c’est très difficile. Vous devez avoir un très haut niveau de conviction dans ce que vous faites pour naviguer mentalement sur cette voie.

À la fin de 2020, la société avait clôturé un premier cycle de financement de 9 millions de dollars américains (environ 46 millions de reais), ce qui permettrait une croissance modeste l’année suivante.

Avec ce financement et un projet d’ingénierie en cours, l’entreprise a accéléré le développement. Au cours des 20 mois qui ont suivi son cycle de financement initial, Stoke a construit un moteur de deuxième étage, un prototype de deuxième étage, des turbopompes et des installations de fabrication. Elle a également porté ses effectifs à 72 personnes et achevé la conception globale de la fusée, qui a une capacité de levage de 1,65 tonne vers l’orbite terrestre basse, en mode entièrement réutilisable.

Une structure étrange simule le deuxième étage d’une future fusée en cours de test

Le mois dernier, la société a commencé à tester ses moteurs à étage supérieur. La vidéo publiée sur Twitter montre un anneau d’aspect intrigant avec 15 propulseurs discrets tirant pendant plusieurs secondes.

Selon Stoke, la structure circulaire mesure trois mètres de diamètre et sa conception est la réponse de l’entreprise à l’un des plus grands défis que représente le retour d’un deuxième étage en orbite.

En règle générale, une fusée traditionnelle a un étage supérieur monomoteur, qui a une tuyère plus grande – souvent en forme de cloche – pour optimiser le débit d’échappement du moteur dans le vide.

Comme toutes les parties d’une fusée sont conçues pour être aussi légères que possible, ces tuyères allongées sont souvent assez fragiles car elles ne sont exposées qu’au-dessus de l’atmosphère terrestre. Donc, un problème avec le retour de l’étage supérieur, surtout si vous voulez utiliser le moteur pour contrôler et ralentir votre descente, est de protéger ce gros nez.

Une façon de procéder consiste à enterrer la tuyère du moteur dans un grand écran thermique, ce qui exercerait trop de pression sur le châssis et la masse et pourrait ne pas être dynamiquement stable. La solution de Stoke consistait à utiliser un anneau de 30 propulseurs plus petits.

Dans le vide, les panaches de ces buses sont conçus pour fusionner et agir comme un seul. Et lors de la rentrée, avec moins de petits propulseurs qui tirent, il est plus facile de protéger les tuyères.

Un autre problème important dans la deuxième étape est de protéger l’ensemble du véhicule de l’atmosphère surchauffée lors de la rentrée. Les navettes spatiales de la NASA y sont parvenues avec des tuiles thermiques fragiles, mais ces pièces ont nécessité 30 000 heures de dévouement des employés pour l’inspection, les tests et la remise à neuf entre les vols.

Lapsa a pensé qu’il était plus logique d’essayer un bouclier thermique régénératif. La couche extérieure métallique ductile du véhicule sera doublée de petites cavités pour faire circuler le propulseur à travers le matériau afin de le garder au frais lors de la rentrée. Le deuxième étage peut donc revenir sur Terre un peu comme une capsule spatiale – la base d’abord, avec le bouclier thermique refroidi par régénération.

Stoke Space a un long chemin à parcourir pour se rendre dans l’espace. Les essais moteur sont une étape importante, mais seulement la première d’un long voyage. Viendront ensuite les épreuves de « saut » avec une version à grande échelle du deuxième étage. Ce prototype n’aura pas de carénage comme il en aurait au lancement, mais il fera tout de même plus de 5,5 m de haut.

Dans un premier temps, les essais se feront à basse altitude, atteignant vraisemblablement quelques centaines de mètres. « S’il y a un besoin d’ingénierie d’aller plus haut, l’entreprise l’envisagera », a déclaré Lapsa. « Mais pour l’instant, l’objectif est de prouver la capacité de contrôler la fusée pendant la montée et la descente et de faire un atterrissage en douceur. »

Il s’agit d’un problème de guidage, de navigation et de contrôle très important, en particulier avec un nouveau système de propulseur distribué. « C’est en quelque sorte le point de test final de cette architecture », a déclaré Lapsa. « C’est nouveau. Est différent. C’est étrange, n’est-ce pas ? Est d’origine. Il y avait beaucoup de questions que nous avions sur la façon dont cela allait fonctionner. Mais nous avons déjà atténué beaucoup de risques.

Lire la suite:

Si Stoke parvient à atterrir à l’étage supérieur, la société peut avancer avec le premier étage et commencer à transformer la fusée encore sans nom en un véhicule orbital.

Il est juste de dire que Lapsa et Feldman sont toujours en train de tomber après avoir sauté de la falaise il y a trois ans. Nous avons encore le temps de savoir si votre entreprise et votre fusée proposée auront un atterrissage en douceur.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !