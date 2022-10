Nouvelle espèce d’insecte dédiée à Novak Djokovic : le Duvalius djokovici n’a pas d’yeux

Des entomologistes de l’Université de Belgrade ont rendu hommage au joueur de tennis Novak Djokovic en lui dédiant une nouvelle espèce de coléoptère.

A gauche Novak Djokovic, à droite homme et femme par Duvalius djokovici (Twitter)

Des scientifiques serbes ont rendu hommage au champion de tennis Novak Djokovic en lui dédiant une nouvelle espèce d’insecte, plus précisément un coléoptère. Duvalius djokovici, c’est le nom scientifique choisi pour l’arthropode, est une espèce endémique – c’est-à-dire qu’il y vit exclusivement – d’une grotte du mont Povlen, située dans l’ouest de la Serbie. L’insecte n’a pas d’yeux et se caractérise par une pigmentation peu visible, due à l’environnement perpétuellement sombre dans lequel il vit. Elle avait été découverte il y a quelques années lors d’une expédition de recherche dans le sous-sol de la montagne, mais ce n’est que récemment qu’elle a été décrite dans un article scientifique ad hoc.

Les quatre entomologistes Srećko Ćurčić, Dragan Pavićević, Nikola Vesović et Miloš Kuraica du Département de biologie de l’Université de Belgrade ont dédié le coléoptère de la famille des Carabidae (Carabidae) au joueur de tennis serbe. Interviewé par l’agence de presse Tanjug, le Dr Vesović a déclaré que son équipe avait décidé d’appeler cet insecte Djokovic en raison de sa « vitesse, force, flexibilité, endurance et capacité à survivre dans un environnement difficile ». On ne sait pas si la référence est au fait que le joueur de tennis a vécu une période plutôt troublée, ayant choisi de ne pas subir le vaccin Covid. Il a reçu de vives critiques de la part des fans, des collègues et des fédérations pour sa décision et a été banni des grandes compétitions internationales, telles que l’Open d’Australie et l’US Open.

Le docteur Vesović a déclaré que le joueur de tennis serbe est un homme qui a beaucoup fait pour son pays, il s’est donc senti obligé de le rembourser de la seule manière possible pour lui. Curieusement, ce n’est pas la première fois que Djokovic est honoré du nom d’un animal nouvellement découvert : en 2019, les scientifiques Jozef Grego et Vladimir Pešić de l’Université du Monténégro ont décidé de lui dédier un mollusque gastéropode trouvé non loin de Podgorica. Le petit escargot d’eau douce s’appelait Travunijana djokovici.

Dans un passé récent, plusieurs personnalités ont été honorées du nom de nouvelles espèces d’invertébrés, comme le coléoptère Nelloptodes gretae dédié à la militante écologiste Greta Thunberg et la mouche aux couleurs vives Opaluma rupaul dédiée à la drag queen RuPaul. Les scientifiques le font non seulement par véritable admiration pour les célébrités, mais aussi pour attirer l’attention des médias et du grand public sur leurs recherches et sur l’importance de protéger la biodiversité sous toutes ses formes. Les détails de la nouvelle recherche « Duvalius djokovici (Coleoptera, Carabidae, Trechini), at New Subterranean Ground Beetle Species from Western Serbia » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Annales Zoologico Fennici.