Une dent de mégalodon géante découverte au fond de l’océan

Une dent géante fossilisée a été découverte au fond de l’océan Pacifique, à plus de 3 000 mètres de profondeur. On pense qu’il appartenait à un mégalodon, une espèce éteinte qui était autrefois l’un des plus grands prédateurs marins de tous les temps.

« La dent ressemble beaucoup à un mégalodon, d’après sa taille et sa dentelure », a déclaré Jack Cooper, chercheur en paléobiologie à l’Université de Swansea, à Newsweek. « À ma connaissance, c’est la première dent de cette espèce à être trouvée dans la région. Si cela est vrai, alors la gamme de l’habitat de cet animal était beaucoup plus grande que nous ne l’avions imaginé.

Des fossiles de mégalodon ont été trouvés dans le monde entier, le plus ancien datant d’environ 23 millions d’années. « Certaines des régions avec la plus grande abondance de ces dents comprennent le Pérou, la région mexicaine de Basse-Californie et les États américains de Caroline du Sud, de Caroline du Nord et du Maryland », explique Cooper.

S’il est confirmé que la dent est celle d’un mégalodon, cela fournirait une preuve directe de la théorie selon laquelle ces animaux ont migré à travers l’océan à la recherche de différents terrains de chasse.

« Quelque chose de particulièrement intéressant à propos de l’endroit où la dent a été trouvée et de son éloignement par rapport aux régions côtières où se trouvent généralement les dents de mégalodon. Cela indique que cet individu en particulier aurait pu migrer lorsqu’il a perdu sa dent », explique Cooper.

Dent de mégalodon (à gauche) à côté d’une dent de grand requin blanc | Crédit : Mark_Kostich, via .

Mégalodon : prédateurs géants

Mégalodon indique « grosse dent », un surnom approprié pour ce requin géant, qui avait des dents aussi grandes que la main d’une personne. De manière générale, le mégalodon était une créature aux proportions importantes : des restes fossilisés conduisent les chercheurs à estimer que ce monstre marin atteignait une longueur de 20 mètres. Sa mâchoire avait une ouverture de 3 mètres.

Il s’est probablement nourri de gros poissons, y compris d’autres requins, et il existe des traces de dents de cet animal sur les os de plusieurs baleines fossilisées.

« D’après des calculs de la taille de son estomac réalisés avec un modèle 3D, un mégalodon adulte mesurant de 15 à 20 mètres serait capable de manger des proies pouvant atteindre 8 mètres de long ; aussi gros qu’un orque », explique Cooper. « Ces prédateurs devaient maintenir un régime quotidien de 98 000 calories pour maintenir leur taille gigantesque. »

Cette capacité d’alimentation soutient la théorie de la migration. « Manger une grosse baleine donnerait au mégalodon suffisamment d’énergie pour se lancer dans une migration longue distance, comme celle que le propriétaire de cette dent effectuait probablement lorsqu’il l’a perdue », explique Cooper.

