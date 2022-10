La Chine fournit le dernier module de sa station spatiale pour un lancement ce mois-ci

Le lancement du troisième et dernier module de la station spatiale chinoise est prévu pour la fin de ce mois. D’après le site espace.comla China Manned Space Agency (CMSA) a révélé que la capsule avait été remplie de propulseur dimanche (9) en vue de son voyage vers Tiangong.

Le module de la station spatiale chinoise Mengtian est arrivé au port spatial de Wenchang en août. Image : CMS

Baptisé Mengtian (expression chinoise pour « Rêver des cieux »), le module scientifique est arrivé au port spatial de Wenchang, sur l’île méridionale de Hainan, en août et a déjà traversé les phases d’assemblage et de test. A une date non encore révélée par la CMSA, il sera lancé à bord d’une fusée Longue Marche 5B.

La Chine a lancé le module principal de la station, appelé Tianhe, en avril 2021. Elle a ensuite envoyé le module d’expérimentation Wentian (« Search for the Skies ») en orbite en juillet de cette année.

Mengtian est une structure mesurant 17,9 m de long et pesant environ 22 tonnes, principalement conçue pour accueillir une série de racks et d’expériences scientifiques. Le module transporte également deux panneaux solaires qui, ensemble, ont une portée totale de plus de 55 mètres et aident à fournir de l’électricité à Tiangong.

Après l’amarrage, le nouveau module sera transpositionné du port d’amarrage à un port latéral à l’aide d’un dispositif mécanique dans une manœuvre similaire à celle effectuée avec le module Wentian, qui achèvera la construction du poste orbital de Tiangong, laissant la station dans l’état conçu forme de t.

Tiangong aura 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS), avec une durée de vie estimée à 10 ans, qui pourrait être prolongée de cinq ans supplémentaires avec de futures mises à niveau.

Lire la suite:

La Chine prévoit de garder son laboratoire orbital constamment occupé pendant au moins une décennie et a l’intention d’ouvrir l’installation pour les missions commerciales et les visites touristiques.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !