Après l’explosion, une fuite dans un gazoduc russe est vue de l’espace

Le 26 septembre, des fuites ont été découvertes dans les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2, dans une partie de la mer Baltique près du Danemark et de la Suède. Maintenant, plusieurs satellites en orbite terrestre ont capturé des images de la traînée laissée par les bulles de méthane alors qu’elles s’échappaient de la mer.

Les responsables ont déclaré que les fuites avaient été causées par une action délibérée, dans ce cas, probablement un sabotage. Alors que les accusations ont été nombreuses, les motifs de l’action intentionnelle présumée sont encore inconnus. Les deux gazoducs transportent du gaz de la Russie vers l’Allemagne à travers la mer Baltique dans le nord de l’Europe.

Des perturbations sismiques ont été découvertes dans la région du déversement et les responsables ont déclaré que même s’il ne transportait pas de gaz au moment de la rupture, les pipelines contenaient toujours du méthane sous pression à l’intérieur.

Image prise le 26 septembre par satellite Planète Colombe de la société Planète Labs | Crédit : Planet Labs.

Fuite dans les gazoducs

la société privée GESsatqui dispose de plusieurs satellites actifs surveillant les émissions de méthane depuis l’orbite, a dirigé sa constellation d’appareils vers l’emplacement des fuites afin de saisir l’ampleur de l’incident.

Ils ont constaté que le 30 septembre, le taux d’émission de méthane estimé était de 79 000 kg par heure, ce qui en fait le plus élevé à partir d’un seul point jamais capturé par les satellites de l’entreprise, qui a affirmé que le taux est extrêmement élevé, d’autant plus que l’image ne concerne qu’un seul des les quatre points de fuite et qu’elle a été capturée deux jours après le début de l’événement.

Selon GESsat, la quantité de méthane qui s’échappe équivaut à plus de 90 000 kg de charbon brûlés pendant une heure.

Après plusieurs jours, il y a eu une réduction significative du diamètre de la fuite de méthane à mesure que les canalisations se vidaient. L’image suivante, prise par satellite Copernic Sentinelle-2 de l’Agence spatiale européenne, montre une comparaison entre les enregistrements du 30 septembre et du 3 octobre.

Fuite du pipeline Nord Stream enregistrée à différentes dates | Crédit : ESA.

