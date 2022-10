Le changement climatique d’origine humaine provoque un réchauffement extrême des océans près du Japon

Une étude récemment publiée dans la revue Lettres de recherche géophysique souligne que le changement climatique a doublé la probabilité d’un réchauffement extrême des océans près du Japon au cours des deux dernières décennies.

Partie de la côte d’Okinawa, au Japon, sur l’océan Pacifique. Image : Dreamsky –

Selon les recherches menées par des scientifiques de l’Institut national d’études environnementales du pays, la chaleur record dans le nord-ouest du Pacifique en août 2020 n’aurait pas eu lieu sans le changement climatique induit par l’homme.

D’après le site la terrel’Agence météorologique japonaise (JMA) a de nouveau documenté des températures de surface de la mer (SST) record en juillet et octobre 2021 et de juin à août 2022.

« Les impacts du réchauffement climatique ne sont pas uniformes, mais montrent des différences régionales et saisonnières », a déclaré le co-auteur de l’étude, Hideo Shiogama. « Une analyse complète des SST régionales sur une longue période peut fournir une compréhension quantitative du volume des conditions océaniques près du Japon qui seront affectées par le réchauffement climatique. Cela informe mieux les décideurs politiques pour planifier des stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Shiogama a expliqué que la recherche s’est concentrée sur dix zones de surveillance utilisées de manière opérationnelle par le JMA, révélant que les changements observés de la température de surface de la mer de 1982 à 2021 ont été bien reproduits par 24 modèles climatiques dans presque toutes les régions surveillées sauf une.

« Dans le climat actuel, tous les événements extrêmes de réchauffement des océans sont liés au réchauffement climatique », a déclaré le co-auteur Michiya Hayashi. « Nous avons constaté que la probabilité que presque tous les événements extrêmes de réchauffement des océans se produisent a maintenant au moins doublé depuis les années 2000 par rapport à l’ère préindustrielle. Elle a plus que décuplé dans des cas considérables depuis le milieu des années 2010, notamment dans le sud du Japon.

À l’aide de modèles climatiques développés, les chercheurs ont estimé la probabilité de dépasser les records mensuels de températures de surface de la mer autour du Japon à des niveaux de réchauffement planétaire de zéro à deux degrés Celsius.

« Une fois que le réchauffement climatique aura atteint 2°C, toutes les zones de surveillance devraient connaître des SST plus chaudes que les niveaux les plus élevés passés, au moins tous les deux ans », a déclaré Tomoo Ogura, un autre co-auteur de l’étude. . « Il est nécessaire de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ° C pour ne pas avoir des conditions de chaleur record dans les mers marginales du Japon en tant que nouveau climat normal. »

