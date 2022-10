Une pieuvre bizarre avec des oreilles « dumbo » est vue dans les profondeurs de l’océan

Après une visite au fond de la mer, les chercheurs sont tombés sur une curieuse créature : la pieuvre dumbo. Cet animal rare tire son nom du fait qu’il a des nageoires sur la tête qui ressemblent aux oreilles de Dumbo, le célèbre éléphant de Disney.

L’expert en céphalopodes du National Systematics Laboratory de la NOAA, Michael Vecchione, a déclaré à Newsweek qu’il était difficile de comprendre exactement ce que sont ces pieuvres. En plus des nageoires, le chercheur Vecchione souligne que les pieuvres Dumbo ont des projections musculaires en forme de doigts appelées « cirres » qui se trouvent entre chacune des nageoires de leurs bras.

Vecchione souligne que « nous ne savons vraiment pas pourquoi [os cirri são usados, mas presumimos que tem a ver com lidar com as presas com as quais eles se alimentam”. Apesar de raros, atualmente parece que uma grande porcentagem de espécies de polvos-dumbo estão bem distribuídas

De acordo com o especialista, quem se dispõe a submergir no mar, em regiões próximas dos polos, através do uso de submarinos, fica animado ao se deparar com esses animais, que usam as curiosas barbatanas semelhantes a orelhas, que eles usam para se impulsionar na água.

Commentant la nage de la pieuvre dumbo, Vecchione a déclaré que c’était « inhabituel » car la plupart des céphalopodes se déplacent dans l’eau, aspirent le liquide environnant puis le font gicler à travers un petit entonnoir. « Ce que fait ce type de pieuvre, c’est nager en battant des nageoires ou en utilisant ses bras, comme une méduse nageant », a déclaré Vecchione.

Une autre curiosité est liée à l’alimentation de ces créatures. On ne sait pas encore comment se produit la capture des proies, qui sont généralement des animaux invertébrés qui nagent au-dessus du fond marin. Selon Vecchione, les cirres forment une toile entre eux, un facteur qui maintient les bras connectés. « Nous pensons qu’ils attrapent leur proie en mettant l’animal à l’intérieur de cette toile, en le tenant avec leurs bras puis en faisant quelque chose avec les cirres pour amener la proie à la bouche », spécule le chercheur.

En ce qui concerne la reproduction, les femelles essaient d’augmenter les chances de trouver un partenaire et de se reproduire. Apparemment, ils portent toujours des œufs à différents stades de développement et peuvent stocker du sperme longtemps après l’accouplement. En conséquence, les femelles peuvent choisir quel œuf elle fécondera – les œufs les plus développés seront choisis lorsque les conditions environnementales seront bonnes.

L’homme est la plus grande menace pour la pieuvre dumbo

Grâce à la faible présence de prédateurs en haute mer, ces pieuvres n’ont généralement pas de poches d’encre. Vecchione a déclaré que, dans ce sens, les seules qui finissent par menacer ces animaux sont les activités humaines, telles que la pêche, car d’autres espèces marines sont affectées, et le changement climatique.

L’augmentation de la température globale et par conséquent des mers entraîne la réduction de l’oxygène dans l’eau, l’acidification des mers, causée par l’augmentation du dioxyde de carbone incorporé dans l’atmosphère, qui peut également être nocif pour cette espèce, même si dans une moindre mesure.

