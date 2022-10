L’Ukraine affirme avoir dévié plus de 40 missiles russes ; comprendre le système de défense possible utilisé

Après la séquence de bombardements dans les villes ukrainiennes lundi matin (10), le gouvernement du pays envahi par la Russie a révélé avoir abattu 43 missiles ennemis, ce qui correspond à près de la moitié des 83 tirés par les troupes moscovites, selon le député La ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar.

Autrement dit, quarante missiles ont réussi à atteindre les cibles. L’une d’elles était Kiev, la capitale ukrainienne que le pays dirigé par Vladimir Poutine n’avait pas attaqué depuis le début de la guerre, lorsqu’il a accepté de retirer ses troupes de la ville et s’est concentré sur la conquête de l’est et du sud de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il s’était adressé d’urgence aux dirigeants européens pour obtenir un soutien en faveur d’une contre-attaque contre la Russie. Il s’est entretenu au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

Macron se serait déclaré « extrêmement préoccupé » par la nouvelle offensive russe et se serait rendu disponible « pour aider en termes de soutien militaire ». Scholz, à son tour, aurait suggéré à Zelensky la possibilité d’une rencontre urgente avec le sommet du G7 – le groupe des pays les plus riches du monde, qui a récemment écarté la Russie.

GUERRE EN UKRAINE | La vidéo montre le moment où un missile de l’armée russe frappe un pont de verre à Kiev, en Ukraine. Le président Vladimir Poutine a déclaré que l’attaque faisait partie d’une « réponse forte » à l’explosion du seul pont reliant la Crimée, annexée par la Russie en 2014. pic.twitter.com/UL3uKZ90Qe – Diuliano Freitas (@DiuPress) 10 octobre 2022

Début février, alors que l’invasion russe n’était qu’une menace, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il recherchait une plus grande coopération d’Israël sur la technologie de défense aérienne.

Selon un rapport du magazine Veja, il a consulté les dirigeants israéliens sur le système de défense antimissile Un dôme de fer (Iron Dome), ainsi que d’autres technologies d’alerte antimissile et de cyberdéfense.

« Nous sommes également intéressés par l’approfondissement de la coopération dans les technologies de défense, en particulier liées à la défense aérienne », avait alors déclaré Kuleba lors d’une conférence de presse.

Comprendre le fonctionnement du système de défense israélien Iron Dome

On ne sait pas si, huit mois après cet entretien, le système Iron Dome est réellement utilisé par l’Ukraine, aidant à contrer les attaques russes. C’est parce qu’Israël aurait refusé de vendre la technologie à Zelensky.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de comprendre comment fonctionne cette technologie d’interception de fusées militaires.

Iron Dome est un système mobile de défense aérienne conçu par Israël pour intercepter et détruire les roquettes à courte portée et les obus d’artillerie. Image : Naeblys –

En mai 2021, CNN Espagne a produit un rapport sur le dôme de fer, selon lequel le système, qui aurait pris plus d’une décennie à concevoir, a été un élément clé dans la protection de Tel-Aviv et d’autres villes d’Israël, agissant comme un bouclier contre les attaques de missiles.

Selon la publication, dans la pratique, l’Iron Dome détecte les missiles lancés à une distance de quatre à 70 km et répond en tirant un missile intercepteur appelé Tamir sur des projectiles qui s’approchent et constituent une menace pour la zone protégée. Ces zones sont souvent des emplacements stratégiquement importants, y compris des régions peuplées.

Il se compose de trois éléments : un radar de détection et de poursuite, un système de contrôle des armes et de gestion du combat (BMC) et une unité de tir de missiles (MFU).

La vidéo montre le système Iron Dome en action à Isarel

Selon l’armée israélienne, le radar détecte le lancement d’un missile et transmet des informations sur sa trajectoire au centre de contrôle, qui calcule le point d’impact attendu. « Si cet emplacement justifie une interception, un missile est tiré pour l’intercepter. La charge utile du missile intercepteur explose à proximité du missile envahisseur, à un endroit qui ne devrait pas causer de blessures.

Les missiles intercepteurs mesurent environ trois mètres de long et 15 centimètres de diamètre, pesant chacun 90 kg.

Lire la suite:

Facile à transporter, chaque « batterie » (comme on appelle les kits) ne prend que quelques heures à installer et à configurer.

Selon l’Agence France-Presse (AFP), le gouvernement israélien, qui dispose actuellement de 10 batteries, affirme avoir intercepté plus de 2 000 cibles avec l’Iron Dome, qui a un taux de réussite de plus de 90 %.

Selon le groupe d’analyse de sécurité Jane’s International Defence Review (IDR), le système coûte 50 millions de dollars américains (environ 260 millions de reais) et chaque missile ne coûte pas moins de 62 000 dollars américains (environ 320 000 reais).

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !