Le mystère de la boule de feu est résolu plus d’un an après son passage sur Terre

Juste avant l’aube du 22 février 2021, une boule de feu a illuminé le ciel de la province de l’Alberta, au Canada, alors qu’une roche spatiale de deux kilogrammes se vaporisait en plongeant à près de 62 km/h dans l’atmosphère terrestre.

Bien que l’on ait découvert que l’objet provenait du nuage d’Oort (une « pépinière de comètes » qui existe à la dernière frontière du système solaire), il ne s’agissait pas d’une comète, selon une équipe composée de chercheurs du Canada et des États-Unis. .

Les données recueillies lors de la chute de l’objet, qui a produit une traînée intensément brillante et lumineuse qui a duré plusieurs secondes, suggèrent que sa composition et son comportement sont plus dignes d’un astéroïde.

Sur la base de multiples observations, les scientifiques ont calculé que le corps se trouvait sur une orbite d’environ 1 000 ans autour du Soleil avant d’entrer en collision avec la Terre, ce qui indique son origine dans le nuage d’Oort.

Cette région est un halo sphérique avec des milliards voire des billions d’objets glacés entourant le Soleil à des distances bien au-delà de l’orbite de Pluton. Parfois, certains de ces objets s’échappent du nuage d’Oort et se retrouvent dans le système solaire interne, devenant des comètes – des morceaux géants de glace et de poussière qui développent des traînées caractéristiques à l’approche du Soleil.

L’un des nombreux enregistrements de la boule de feu qui a traversé le ciel de la province de l’Alberta, au Canada, en février 2021. Image : American Meteor Society

Cependant, l’objet qui a brûlé au-dessus de l’Alberta ne ressemblait pas à une comète. Au lieu de cela, il ressemblait à un météoroïde (un nom pour des morceaux de roche ou de fer qui sont similaires aux astéroïdes – bien que plus petits – et ont tendance à résider dans les parties internes du système solaire).

L’existence de météoroïdes rocheux dans le nuage d’Oort pourrait changer nos théories sur la formation de la région. « Le nuage d’Oort était peuplé de planétésimaux – de petits objets qui s’accumulaient pour faire germer des planètes – qui étaient dispersés gravitationnellement par les planètes géantes, principalement Jupiter et Saturne, lors de la formation du système solaire », a déclaré Karen Meech, astronome à l’Institut de L’astronomie à l’Université d’Hawaï, dans une interview avec le site Web NewsWeek. « Parce que les planètes géantes se sont formées dans une région du système solaire où il faisait froid et qu’il y avait beaucoup de matière glacée, on a longtemps pensé que le nuage d’Oort serait peuplé exclusivement de comètes. »

En 2016, Meech et ses collègues ont remarqué l’existence d’une comète inhabituelle à longue période qui était sombre et dépourvue d’une queue rougeoyante de glace vaporisée. La possibilité qu’il s’agisse d’un astéroïde pourrait indiquer que la composition du nuage d’Oort n’est pas aussi homogène.

L’équipe l’a nommée la comète Manx, en référence à une race de chat sans queue. Bien qu’ils aient détecté des dizaines de ces comètes, les astronomes n’ont pas encore été en mesure de déterminer définitivement que les objets sont des astéroïdes car ils sont si faibles et rapides.

Avec la boule de feu qui a explosé au-dessus du Canada, les chercheurs pensent avoir capturé l’un de ces rares objets entrant en collision avec l’atmosphère terrestre. « Il était très brillant, très rapide et a laissé une traînée lumineuse pendant plusieurs secondes », a déclaré l’astronome Denis Vida de l’Université de Western Ontario, auteur principal d’une étude publiée par le Scientific Papers Preprint Service. Place de la recherche et en cours d’examen par le magazine la nature pour publication après examen par les pairs.

En plus de centaines de témoignages et d’enregistrements de caméras de sécurité, Vida et ses collègues ont également travaillé avec des images de l’Observatoire mondial Fireball. Même un moniteur de foudre sur un satellite en orbite a capté la balise de la boule de feu.

L’équipe s’est tournée vers des données historiques pour voir si d’autres objets comme celui-ci avaient été négligés par la science. Ils ont découvert qu’en 1979, un réseau de surveillance de boules de feu au Canada avait suivi un corps de 20 grammes qui, comme l’objet en Alberta, se trouvait sur une orbite de longue période caractéristique d’un étranger dans le nuage d’Oort. En fait, il est également tombé dans l’atmosphère comme de la roche, pas de la glace.

Lire la suite:

Après avoir comparé les événements de 2021 et 1979 avec le nombre total de comètes à longue période capturées par les deux réseaux de surveillance, les scientifiques ont calculé qu’entre 1% et 20% du nuage d’Oort devaient être des objets rocheux.

« Même si la région n’est qu’à 1% rocheuse, cela met déjà les théoriciens au défi d’expliquer comment ces objets sont arrivés là depuis la ceinture d’astéroïdes », explique Alan Jackson, astronome planétaire à l’Arizona State University.

Selon lui, la découverte pourrait soutenir une hypothèse appelée grande tack, ce qui suggère que seulement 3 millions d’années après la naissance du système solaire, Jupiter a volé vers le Soleil, presque en orbite autour de la Terre, avant de revenir près de sa position actuelle. « Comme vous pouvez l’imaginer, ce faisant, cela secoue les choses, notamment en jetant de nombreux objets rocheux sur son chemin dans le nuage d’Oort », explique Jackson.

Meech attend avec impatience que Vida et ses collègues attrapent davantage de ces rayons inhabituels dans le ciel. « C’est très intéressant », confie le découvreur de ce type d’événement. « J’espère qu’ils obtiendront plus d’eux. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !