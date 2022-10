« C’était comme un enterrement »: « Captain Kirk » révèle le sentiment d’aller dans l’espace

Connu pour avoir incarné l’emblématique capitaine Kirk dans la franchise Star Trek, William Shatner a eu la chance il y a un an de se rapprocher plus que jamais de la vie de son personnage le plus célèbre et est allé dans l’espace avec une équipe de tournée Blue Origin. Désormais, l’acteur a dévoilé un peu plus son expérience spatiale dans un livre et les souvenirs de l’événement sont quelque peu curieux.

LA Variété a publié en exclusivité des extraits de l’œuvre de Shatner, « Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder ». L’acteur dit qu’il s’est senti étrange dans l’espace et qu’il avait l’impression d’être « à un enterrement », mais il a également qualifié cela d’une des expériences les plus intenses de sa vie.

« Mon voyage dans l’espace était censé être une fête ; au lieu de cela, cela ressemblait à un enterrement », a écrit l’acteur. « Ce fut l’un des sentiments de douleur les plus forts que j’aie jamais rencontrés. Le contraste entre la froideur cruelle de l’espace et la chaleur de la Terre en dessous m’a rempli d’une tristesse accablante.

Capitaine Kirk dans l’espace

Dans cette mission, Blue Origin a battu son propre record d’envoi de la personne la plus âgée dans l’espace. Jusque-là, Wally Funk, membre du premier vol habité de la compagnie, le 20 juillet dernier, détenait le titre, âgé de 82 ans. A 90 ans, Shatner a dépassé Funk.

Cependant, cela, pour lui, ne semble pas signifier tellement. Le milliardaire Jeff Bezos, PDG de Blue Origin, lui aurait dit : « Tu vas être le gars le plus âgé de l’espace », ce à quoi Shatner a répondu : « Je ne veux pas être le gars le plus âgé de l’espace. Je suis le capitaine Kirk !

Après le vol, il a été ému aux larmes lors d’une conférence de presse expliquant ses sentiments en regardant par la fenêtre. « Ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer. Je suis tellement ravi de ce qui vient de se passer… c’est extraordinaire ! », a déclaré Shatner à Bezos.

« J’espère ne jamais m’en remettre, je peux garder ce que je ressens maintenant », a-t-il poursuivi. « Je ne veux pas manquer ça. C’est beaucoup plus grand que moi et la vie.

