La tour solaire géante appelée « l’Œil de Sauron » fait polémique

Ouverte en 2019, la tour solaire Ashalim est l’une des plus hautes structures d’Israël et au milieu du désert, elle produit de l’énergie pour des milliers d’habitants. Connue sous le nom « d’Œil de Sauron », cette immense construction tire son surnom inspiré du « Seigneur des Anneaux », aussi à cause de sa taille, mais surtout à cause de son intense luminosité.

La tour solaire est si brillante que regarder directement dedans peut être dangereux pour la vue. Cependant, ses près de 245 mètres de long en font une cible facile, qui peut être vue de n’importe où dans la petite ville et même de l’espace. Le complexe solaire Ashalim est l’un des plus grands au monde et est situé au milieu du désert géant du Néguev. La tour est bien sûr l’attraction principale, mais des milliers d’autres panneaux composent également le décor.

Une question de Le New York Times révèle cet incroyable générateur qui, malgré sa beauté, fait l’objet de nombreuses polémiques. Même s’il s’agit d’une source d’énergie propre, les coûts de construction, les retards et le fait que de nombreux experts considèrent sa technologie obsolète font que ce groupe électrogène géant est critiqué.

Désactivée du jour au lendemain, la tour solaire génère de l’énergie pour alimenter des milliers de familles. Le soleil réfléchi chauffe l’eau et la transforme en vapeur, le processus provoque la canalisation de nuages ​​de vapeur au niveau du sol, faisant tourner des turbines pour produire de l’électricité.

Tour solaire Ashalim (Image: Divulgation de l’énergie solaire Megalim)

La tour solaire Ashalim divise les avis

Selon le rapport, la tour solaire a également fait l’objet de soupçons et même de fausses rumeurs, comme que la lumière réfléchie provoquait un cancer ou qu’elle exploserait. Heureusement, rien de tout cela n’est vrai. Cela n’empêche cependant pas que beaucoup critiquent la proximité de l’ouvrage avec la ville, qui finit par perturber le paysage.

Mais la principale controverse est le coût de l’énergie produite par la tour. Le projet a coûté des milliers de dollars, financé par Megalim Solar Power, le consortium multinational qui a construit et gère la centrale. Il existe environ 25 tours de ce type dans le monde, mais une seule, située aux Émirats arabes unis, est plus grande que celle d’Ashalim.

Tour solaire Ashalim (Image: Divulgation de l’énergie solaire Megalim)

Megalim a coûté 800 millions de dollars et, en échange, le gouvernement a promis d’acheter l’électricité de la tour à un taux d’environ 23 cents par kilowattheure. Cela rend l’énergie produite sur place, bien qu’elle soit verte, plus chère que les autres sources solaires.

Dans l’ensemble, malgré les controverses, la tour d’Ashalim a fini par devenir une source de fierté pour les habitants, qui ont vu le petit village figurer aux informations et sur la carte.

