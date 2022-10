Découvrez un milliard d’années de mouvement des plaques tectoniques de la Terre dans une vidéo de 40 secondes

À l’école élémentaire, les enfants apprennent que la lithosphère terrestre (la couche solide la plus externe de la planète) est constituée d’immenses blocs massifs qui sont en mouvement constant, entraînés par les forces de l’intérieur de la Terre. Ces blocs sont appelés plaques tectoniques, qui se déplacent sur le magma du manteau.

Cette dynamique, selon le site Alerte scientifiquese produit à une vitesse comparable à la croissance de nos ongles, qui sur un milliard d’années suffit pour parcourir la planète.

Dans l’un des modèles les plus complets de mouvements de plaques tectoniques jamais assemblés, les scientifiques ont condensé un milliard d’années d’activité de ces blocs dans un clip vidéo de 40 secondes qui montre comment ces blocs de roche géants ont interagi au fil du temps.

En se déplaçant, les plaques affectent la météo, les modèles de marée, les mouvements migratoires des animaux et leur évolution, l’activité volcanique, la production de métaux et de nombreux autres aspects. Ils sont plus qu’une simple « couverture »: ils représentent un système de support de vie qui affecte tout ce qui habite la planète.

« Sur une échelle de temps humaine, les choses bougent de centimètres par an, mais comme nous pouvons le voir dans l’animation, les continents ont été partout dans le temps », a déclaré le géoscientifique Michael Tetley, qui a terminé son doctorat à l’Université de Sydney, en Australie, en présentant l’étude qui a produit la vidéo accélérée. « Un endroit comme l’Antarctique, que nous considérons aujourd’hui comme un environnement froid et glacial, était en fait autrefois une ‘destination de vacances’ agréable dans la région équatorienne ».

Comprendre les mouvements et les modèles des plaques tectoniques est essentiel pour que les chercheurs puissent prédire dans quelle mesure notre planète sera habitable à l’avenir et où nous trouverons les ressources métalliques nécessaires pour assurer une vie énergétique propre.

Le mouvement des plaques est estimé en étudiant les archives géologiques – le magnétisme qui fournit des données sur les positions historiques des substrats par rapport à l’axe de rotation de la Terre et les types de matériaux enfermés dans des échantillons de roche qui aident à faire correspondre les pièces du puzzle. assiettes.

L’équipe dirigée par Tetley s’est donné beaucoup de mal pour choisir et faire correspondre les modèles les plus appropriés actuellement disponibles, en examinant à la fois les mouvements des continents et les interactions le long des limites des plaques.

« La planète Terre est incroyablement dynamique, avec une surface composée de plaques qui tournent constamment d’une manière unique parmi les planètes rocheuses connues », a déclaré le géoscientifique Sabin Zahirovic, également de l’Université de Sydney, qui a co-écrit la recherche, qui a été publiée dans la revue scientifique Avis sur les sciences de la Terre.

Des questions subsistent quant à savoir comment et quand ces plaques se sont formées pour la première fois, mais chaque nouveau point de données obtenu nous aide à comprendre l’histoire ancienne de la Terre. « Notre planète est unique dans la façon dont elle abrite la vie », a déclaré Dietmar Müller, un autre géoscientifique de l’Université de Sydney qui a également participé à l’étude. « Mais cela n’est possible que parce que des processus géologiques tels que la tectonique des plaques fournissent un système de support de vie planétaire. »

