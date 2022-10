Une vidéo en résolution 4k montre le soleil projetant des jets de plasma dans l’espace

Les éjections de masse coronale (CME) sont d’énormes flux de plasma projetés par le Soleil dans des zones actives de sa surface appelées taches solaires, où les champs magnétiques sont particulièrement puissants au point de faire éclater la couronne.

Déluge de plasma projeté par le Soleil dans l’espace. Image: Miguel Claro

D’après le site Semaine de l’actualité, les CME transportent des milliards de tonnes de plasma coronal, qui peuvent se déplacer à environ 10 millions de km/h. S’ils font face à la Terre, ils peuvent provoquer d’importants orages géomagnétiques sur la planète, selon l’intensité avec laquelle ils arrivent : fluctuations du réseau électrique, interruptions du fonctionnement des satellites et modifications du comportement des animaux migrateurs.

Lorsque les électrons du plasma solaire entrent en collision avec les atomes d’oxygène et d’azote de l’atmosphère terrestre, ils réagissent pour produire les spectaculaires affichages de lumière connus sous le nom d’aurore.

Et toute cette dynamique se produit presque quotidiennement, en particulier dans cette phase plus active que le Soleil a traversée ces derniers temps, alors qu’il atteint le pic du soi-disant cycle solaire. Au cours de la dernière semaine de septembre seulement, par exemple, trois éruptions solaires, 18 éjections de masse coronale et une tempête géomagnétique ont été détectées.

Finalement, de tels phénomènes sont enregistrés par des observateurs professionnels ou amateurs, qui nous fournissent des images fascinantes (comme cette vidéo captée le mois dernier par le célèbre astrophotographe américain Andrew McCarthy).

Une autre photo, cette fois prise par le vulgarisateur scientifique portugais Miguel Claro, un photographe professionnel bien connu pour les images spectaculaires qu’il produit du ciel nocturne, a été prise en juillet, lorsqu’une proéminence gigantesque est apparue dans la chromosphère du roi des étoiles, lançant un puissant panache de plasma vers le cosmos.

Claro est ambassadeur photographique de l’Observatoire européen austral (ESO) et astrophotographe officiel de la réserve d’Alqueva do Céu Escuro, spécialisé dans les paysages astronomiques qui relient la Terre et l’espace.

« Dès que j’ai remarqué qu’une grande proéminence était visible et qu’elle augmentait si rapidement et de façon spectaculaire, j’ai rapidement commencé à enregistrer. Le Soleil était plus bas qu’idéal, et l’atmosphère avait une fine couche de poussière venant d’Afrique », explique Claro en légende de la vidéo postée sur son profil Instagram. « La température était également très élevée, autour de 38°C, à 18h00 heure locale à Alqueva (Portugal). Je me suis donc donné beaucoup de mal pour rassembler autant d’images que possible.

Selon lui, la séquence a été captée entre 17h37 et 18h30 et montre le mouvement spectaculaire du CME résultant de la proéminence solaire. « Le changement progressif de contraste dans le disque solaire est lié au mouvement du Soleil lorsqu’il descend l’horizon et passe devant la couche de poussière qui diffuse encore plus sa lumière. »

Le résultat est un film solaire 4K haute résolution, composé d’environ une heure de séquences, capturées depuis l’observatoire. Ciel sombre Alqueva.

Selon Claro, pour capturer le phénomène, il a utilisé une lunette astronomique, le Sky Watcher Esprit 120EDéquipé d’un filtre Chromosphère de quark Daystar et une caméra solaire appelée Apollo-M Max. La séquence vidéo a été compilée à partir de 200 images traitées, chacune résultant de l’empilement des 200 meilleures images de chaque vidéo brute.

