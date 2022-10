Des pluies torrentielles et des coups de vent placent le sud en état d’alerte

La semaine commence comme la dernière s’est terminée : avec une prévision de fortes pluies dans le sud du Brésil. Depuis dimanche dernier (9), un front froid a avancé dans le nord du Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná. Les thermomètres devraient également baisser dans ces états.

Pour compléter la pluie et le froid, il y a aussi un coup de vent, qui devrait atteindre les zones PR et SC, avec des rafales de vent entre 50 et 60 km/h. La situation n’est pas aussi critique que la semaine dernière, alors que les prévisions indiquaient des coups de vent de plus de 100 km/h, mais il s’agit tout de même d’un avertissement important.

Selon Climatempo, il y a toujours la possibilité de grêle occasionnelle dans ces états. Inmet a émis une alerte jaune, indiquant « un danger potentiel de fortes pluies » dans toute la région du centre-sud du Brésil.

Prévision de pluie dans le sud du pays

Le site Web indique que les volumes de pluie les plus élevés se produisent dans le sud, l’ouest et le sud-ouest du Paraná, entre la région de Guarapuava et le nord et l’est de Santa Catarina. Les volumes cumulés devraient varier entre 10 à 100 mm jusqu’à mercredi prochain (12).

La semaine dernière, un cyclone extratropical a changé le temps dans une grande partie du Brésil. Malgré les prévisions de grêle, de pluie et d’orages, peu de régions du pays ont été intensément touchées par le phénomène.

« Formés par un couloir d’humidité venant de Bolivie et du Paraguay associé à de la chaleur et de l’humidité, les orages continueront d’agir, ce jeudi (6), dans tout le sud du pays et, plus largement encore, dans les états du Mato Grosso do Sul et São Paulo. Le sud de Goiás et du Mato Grosso, en plus du sud et du sud-ouest de Minas Gerais, seront également touchés », a informé Inmet à propos du cyclone.

