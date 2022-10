Voir la taille des lunes géantes de Jupiter à l’échelle

Mesurer la taille des objets spatiaux peut être un défi pour nous. Malgré les chiffres, il est difficile d’avoir une idée de la taille de ces stars. Pour faciliter cela, une vidéo sur YouTube fait une comparaison inhabituelle, plaçant les lunes de Jupiter à côté de New York.

La vidéo est produite par la chaîne MetaBallStudios et bien qu’elle semble aléatoire, elle a un sens pratique pour escalader les lunes de Jupiter. Après tout, contrairement à la Terre, qui n’a qu’une seule lune solitaire, la plus grande planète du système solaire en a des dizaines, plus précisément 80.

La chose intéressante à propos de la vidéo est de voir comment ces lunes varient considérablement en taille. Si certains d’entre eux ne font que quelques kilomètres de diamètre, ce qui peut être comparé à certains quartiers de Manhattan, d’autres, comme l’Europe, sont complètement géants, mesurant plus de 3 000 km de diamètre.

Certaines lunes de Jupiter sont assez curieuses. En plus d’Europe, bien connue pour ses coupes rouges, il y a Io, caractérisée par ses volcans de soufre, et Ganymède, la plus grande lune du système solaire.

Regardez la vidéo montrant la comparaison entre les lunes de Jupiter

Europe lune de près

Fin septembre, le vaisseau spatial Juno de la NASA a volé à 300 km de la surface d’Europe, l’une des quatre plus grandes lunes de Jupiter (qui compte au total 79 satellites naturels). C’était le regard le plus proche de l’humanité sur l’étoile gelée depuis plus de 20 ans, comme l’a rapporté Apparence numérique.

Le vaisseau spatial en a profité pour capturer des images d’Europe, parmi lesquelles les plus détaillées jamais prises de ce monde recouvert de glace, qui, selon les scientifiques, est l’un des endroits les plus susceptibles du système solaire d’héberger une vie extraterrestre.

Lire la suite:

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir la surface gelée de la lune sillonnée de crêtes et de crêtes, ainsi qu’une pléthore de caractéristiques inhabituelles. Des taches sombres tachent la glace dans le coin supérieur droit de l’image et dans le coin inférieur gauche.

Le vaisseau spatial de recherche Jupiter de la NASA, Juno, a capturé l’image la plus proche de la mystérieuse lune couverte de glace Europa. Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI



Selon les scientifiques, ces taches pourraient avoir été produites par des matériaux bouillonnant des profondeurs de l’océan d’Europe et jaillissant de la glace.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !