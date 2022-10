Comment l’ère numérique peut transformer les organisations à l’avenir

Bien qu’il soit trop tôt pour affirmer catégoriquement que les Organisations Autonomes Décentralisées – ou DAO – seront l’avenir des organisations, il ne fait aucun doute que ces nouvelles structures, basées sur la technologie des archives publiques distribuées, joueront un rôle pertinent dans la façon dont les gens s’organisent d’atteindre des objectifs communs au cours des prochaines années et ne feront guère partie du quotidien des nouvelles générations.

Il existe plusieurs avantages latents dans la construction de ces organisations, à commencer par leur puissance d’échelle, permettant le conglomérat d’individus dans les coins les plus divers du monde, en surmontant les barrières géographiques qui peuvent certainement rendre difficile la formation de structures organisationnelles classiques. La collecte de fonds pour exécuter des actions définies collectivement, par exemple, a tendance à être beaucoup moins pénible en utilisant les DAO, tout comme le fait de permettre la copropriété de certains actifs numériques, tels que les précieux NFT.

Les DAO sont également des éléments fondamentaux pour la promotion de l’une des valeurs les plus chères qui soutiennent le soi-disant Web3 : l’idée de communauté. En l’absence de hiérarchies verticales rigides et la possibilité de donner la parole à tous ses membres, les DAO peuvent favoriser un sentiment de communauté, même si assurer l’engagement de tous les participants sur de longues périodes peut être un grand défi, qui exige des solutions créatives pour impliquer les peuples respectifs dans la construction continue d’une communauté qui leur est propre.

Plus que cela, les DAO ont le potentiel de transformer l’avenir du travail, en créant de nouveaux modèles de rémunération basés sur l’exécution de tâches spécifiques dans lesquelles un poste particulier est peu pertinent, et qui seront attribués en fonction des compétences effectives d’un individu, pas nécessairement avec leur une formation académique ou une expérience antérieure, qui peut être évaluée par l’ensemble de la communauté, et non par un responsable en particulier.

Tous ces aspects font que les DAO ont de bonnes chances de représenter l’avenir des organisations. Pourtant, il n’y a aucun moyen d’ignorer les nombreux défis juridiques qui devront être résolus jusqu’à ce que les organisations autonomes centralisées obtiennent ce statut et deviennent omniprésentes.

Lire la suite:

Il existe des controverses dans les domaines les plus différents du droit sur la structuration et le fonctionnement des DAO, et sur la manière dont ils s’adapteront au système juridique actuel. On peut soutenir qu’il est naturel qu’en cours de route, les législateurs du monde entier tentent de réglementer, au moins partiellement, ce nouveau modèle organisationnel, en créant des règles applicables spécifiquement aux DAO.

En l’absence de réglementation respective, les imbroglios devront être résolus en fonction des spécificités des cas concrets présentés, en évaluant la meilleure façon d’appliquer les normes actuelles et les risques existant dans certains choix.

De la décision concernant la constitution d’un partenariat d’affaires pour garantir un niveau de protection plus élevé aux actifs des membres d’un DAO, au choix du type spécifique de DAO à utiliser pour un projet donné, il n’y a aucun moyen d’imaginer mener une entreprise par le biais de DAO sans une analyse juridique préalable et approfondie, par des professionnels qui comprennent la complexité du sujet, sous peine de prendre des risques inutiles et éventuellement catastrophiques.

*Felipe Palhares est partenaire dans les domaines de la protection des données et de la cybersécurité, et de la technologie et des affaires numériques chez BMA Advogados

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !