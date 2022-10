L’exposition à SP apporte une réplique du plus grand dinosaure du monde

Une exposition au Pavillon des cultures brésiliennes, au Parque Ibirapuera, à São Paulo, a créé une expérience de ce que ce serait d’être devant le plus grand dinosaure du monde : le Patagotitan, le plus grand animal terrestre connu qui habitait la planète il y a 101 millions d’années.

Probablement plus de 38 mètres de long et pesant environ 77 tonnes, le dinosaure a été découvert dans la province argentine de Chubut, au milieu de la Patagonie, en 2014 (certains remontent à mi-2012, juste avant). La région où il a été trouvé est à l’origine du surnom de « Patagotian » – une référence à la Patagonie.

Exposition de dinosaures : Patagotitan, le plus grand du monde. Image : Reproduction/Agência Brasil – Rovena Rosa

L’exposition, intitulée « Patagotitan Dinosaurs – The Largest in the World », a créé une réplique grandeur nature du fémur du géant qui sera visible jusqu’au 27 novembre. Il est également possible de découvrir le Buriolestes schultzi, qui vivait il y a 233 millions d’années, le plus ancien du monde.

« [De] dinosaure que tout le monde aime. Et il est très important d’attirer l’attention sur cela pour de nombreuses raisons, dont l’une est que les dinosaures nous aident à comprendre le monde. Ce monde moderne dans lequel nous vivons, avec six continents, les océans, avec cette diversité, était un monde semé au temps des dinosaures, c’est au temps des dinosaures que sont nés les mammifères », a déclaré le paléontologue Luiz Anelli, responsable pour l’exposition au Brésil, Le Agence Brésil. Professeur à l’Université de São Paulo (USP), il est l’auteur du livre ‘Dinosaures Brésil‘.

Le paléontologue a expliqué que l’Argentine est devenue l’un des principaux centres d’exploration et de préservation du patrimoine préhistorique. En raison de l’emplacement, du type de roches et du climat, les fossiles trouvés en Patagonie se distinguent par leur haut niveau de conservation et d’accessibilité.

« Le Brésil était dans une zone plus sèche, plus sèche, avec une diversité un peu plus faible. Ainsi, même si nous faisons deux fois la taille de l’Argentine et avons cinq fois plus de surface rocheuse depuis l’époque des dinosaures apparents, l’Argentine compte cinq fois plus d’espèces de dinosaures connues.

L’expert a ajouté que Patagotian est probablement « un grain de poussière sur un terrain de football », compte tenu des mystères qui restent à élucider.

L’exposition présente un total de 16 répliques de squelettes complets de dinosaures et 20 fossiles originaux. Le crâne de Giganotosaurus, un dinosaure devenu populaire après avoir vaincu le T-Rex dans le dernier film de la franchise Jurassic Park, est également exposé. nous avons regardé le film, découvrez ce que nous en pensons!

Les billets pour l’exposition coûtent jusqu’à 50 R$ et peuvent être achetés sur le site Web Live Pass. Il y a aussi la place DINOS qui, en plus d’un café et d’une boutique, dispose d’un espace spécial pour que les enfants puissent jouer dans des bacs à sable comme les paléontologues. La visite de la place est gratuite.

