La Pleine Lune du Chasseur aujourd’hui 9 octobre : à quelle heure la voir et pourquoi elle s’appelle ainsi

Ce soir nous pourrons admirer dans le ciel la splendide Pleine Lune du Chasseur ou Hunter’s Moon, qui suit toujours la Harvest Moon. Voici ce que vous devez savoir.

Aujourd’hui, dimanche 9 octobre 2022, la magnifique Pleine Lune du Chasseur brillera dans le ciel, la première de l’automne. Le compagnon de la Terre se lèvera à 18h42 (heure de Nice), mais atteindra la phase réelle de pleine lune à 22h55, comme l’a rapporté l’Union française des astronomes amateurs (UAI). La pleine lune du Chasseur – ou « Lune du Chasseur » – est ainsi appelée en hommage aux chasses qui servaient autrefois à s’approvisionner en nourriture et en matériel pour l’hiver. Contrairement à de nombreuses autres pleines lunes, cependant, son nom n’est pas directement associé au calendrier lunaire amérindien, mais à l’équinoxe d’automne. En fait, c’est toujours la pleine lune qui suit la pleine lune des moissons et peut se produire aussi bien en octobre qu’en novembre. La Pleine Lune du Chasseur n’est qu’un des nombreux événements astronomiques fascinants du mois : nous mentionnons entre autres les conjonctions astrales Lune – Pléiades (12 octobre) et Lune – Mars (14 octobre) ; le pic maximal des « étoiles filantes » des Orionides (21/22 octobre); et le phénomène le plus attendu des passionnés, la spectaculaire éclipse solaire partielle du 25 octobre, avec 30 % du disque solaire « rongé » à Nice.

À quelle heure voir la pleine lune du chasseur aujourd’hui

La Pleine Lune du Chasseur se lèvera sur de France à l’est entre 18h00 et 19h00, selon la position géographique de l’observateur. A 18h20, par exemple, nous le verrons apparaître à Brindisi, à 18h35 à Naples, à 18h42 à Nice, à 18h54 à Milan et à 19h00 à Turin. Bien que le disque lunaire nous apparaisse plein dès le départ, en réalité la plénitude sera atteinte exactement à 22h55 ce soir. La pleine lune est en fait un moment précis des phases de la lune, pas un jour. A nos yeux pourtant, la Lune semble pleine plusieurs heures avant et après avoir atteint cette phase, si bien que le phénomène apparent dure environ 3 jours, comme le précise la NASA. Ce soir, la Lune se couchera entre les constellations des Poissons, du Verseau et de la Baleine en compagnie de Jupiter, avec qui elle était en conjonction astrale le samedi 8 octobre.

Parce que la Pleine Lune d’aujourd’hui s’appelle celle du Chasseur

La pleine lune du chasseur n’est pas aussi étroitement associée à la culture traditionnelle amérindienne que les autres pleines lunes, mais à l’équinoxe d’automne. Cette année, la transition astronomique entre la saison d’été et la saison d’automne s’est produite exactement le 23 septembre à 03h04 et, puisque la pleine lune qui se produit la plus proche de l’équinoxe d’automne prend toujours le nom de Pleine Lune de la Récolte, cette année était celle du 10 septembre. La Pleine Lune du Chasseur est toujours la suivante de celle de la Récolte, c’est pourquoi on l’appelle ainsi aujourd’hui. Le nom est cependant associé à l’importance des chasses d’automne du passé, nécessaires pour s’approvisionner en vue de l’hiver froid (avec la lumière de la pleine lune, il était plus facile de voir des cerfs, des loups et des renards, également grâce aux champs nettoyées les semaines précédentes pendant les vendanges). La pleine lune est également connue sous le nom de « Blood Moon » ou « Blood Moon », en raison des animaux tués mais aussi pour la couleur brunie des feuilles d’automne. Les Dakota appelaient la Pleine Lune d’Octobre « Lune du Riz Sec » à cause de la préparation du riz en vue de l’hiver ; les Anishinaabe, quant à eux, l’appelaient « Lune des feuilles qui tombent » pour le phénomène classique de l’automne; tandis que les Ojibwe et les Haida l’appelaient respectivement la Lune gelée et la Lune de glace en raison des températures toujours plus froides. Les Cris, enfin, l’appelaient Migrant Moon en raison des migrations d’oiseaux se déplaçant vers des climats plus chauds, comme le précise Almanac.com.

Le calendrier des prochaines pleines lunes

D’ici 2022, il ne restera plus que deux pleines lunes après celles d’aujourd’hui, les 8 novembre et 8 décembre.